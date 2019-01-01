По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в Парке Горького в Москве.
Один из пострадавших Степан Озеров рассказал нам, что мост над катком не был рассчитан на большое количество людей
Степан Озеров добавил, что возможно пострадавшие составят коллективный иск к администрации парка Горького, чтобы возместить моральный и физический ущерб за произошедшее.
Комментарии7
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kreamssdick 01 января 2019 | 17:01
Символичное начало года.
alena01 01 января 2019 | 17:09
Ну ничего...
Оленевод выяснит, кто ошибся с расчетом несущей способности балки пролета мостика - Ровшан или Джумшут...
vilingrad 01 января 2019 | 17:13
Под звуки гимна все смешалось
Шампусик, люди, мост, огни...
a_buvgrobu 01 января 2019 | 17:21
Потому такое происходит, что не читает ничего новое поколение кроме рекламы.
например нельзя маршем в ногу маршировать по любым мостам.
собираться на мостах, тем более толпами.
элементарная техника безопасности.
ничего не читают длиннее смс. Сейчас какое-то поколение дayнoв растет.
kitaiss 01 января 2019 | 17:24
рухнул под гимн россии под слова: Славься отечество...
j_partizan 01 января 2019 | 17:36
мост над катком не был рассчитан на большое количество людей
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Сомневаюсь, что фирма, которая разработала и установила мост вообще производила прочностные расчёты. А если производила, то по какому техзаданию?
Если не было техзадания, то в соответствии с чем этот мост был принят в эксплуатацию?
В данной аварии не может быть речи о неисправности моста, здесь явная ошибка, либо при выдачи задания, либо при проектировании.
А если коротко - очередная халатность, свойственная многим современным предприятиям. Стремление к минимизации затрат в целях наживы и вот результат.
compare 01 января 2019 | 17:41
может,"музыка" была триггером? может надо было,тихонечко так,затаив дыхание?)))