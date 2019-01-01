По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в Парке Горького в Москве.

Один из пострадавших Степан Озеров рассказал нам, что мост над катком не был рассчитан на большое количество людей

Степан Озеров добавил, что возможно пострадавшие составят коллективный иск к администрации парка Горького, чтобы возместить моральный и физический ущерб за произошедшее.