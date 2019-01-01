В Магнитогорске под завалами частично рухнувшего дома нашли живым 11-месячного ребенка
Как пишут местные сайты, плач малыша услышали поисковые собаки. Как говорят в МЧС, ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Мальчика доставили в реанимацию. В больницу уже приехала мать ребенка. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое, но дают положительный прогноз, — сообщает агентство ТАСС. В Минздраве России заявили, что готовы эвакуировать мальчика в Москву.
Комментарии3
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cattt 01 января 2019 | 16:40
Мальчику - долгую жизнь и желательно не в наших домах для мучений.
malanoff 01 января 2019 | 16:40
Вот это настоящее чудо. Без всякого штаба по ЧС в какой то палатке с проводами.
alex949 01 января 2019 | 16:40
"По указанию министра здравоохранения Вероники Скворцовой в город вылетает специальный борт ФМБА с детскими анестезиологами-реаниматологами и хирургами-травматологами.
Младенца планируют эвакуировать в московский центр детской хирургии и травматологии."
Это ж сколько пенсий не доплатят российским пенсионерам ?