В Магнитогорске под завалами частично рухнувшего дома нашли живым 11-месячного ребенка

Как пишут местные сайты, плач малыша услышали поисковые собаки. Как говорят в МЧС, ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Мальчика доставили в реанимацию. В больницу уже приехала мать ребенка. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое, но дают положительный прогноз, — сообщает агентство ТАСС. В Минздраве России заявили, что готовы эвакуировать мальчика в Москву.