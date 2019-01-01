Z Архив новостей новости
5 0 6 112
16:34, 01 января 2019

Лидер Северной Кореи предупредил США, что курс на денуклеаризацию может измениться

Он сделал это в новогоднем телеобращении к нации. Ким Чен Ын сказал, что настроен на продолжение денуклеаризации Корейского полуострова, но, если Вашингтон усилит санкции против Пхеньяна, у КНДР может не остаться другого выхода, кроме как выбрать другой путь для защиты суверенитета и интересов. Ким Чен Ын добавил, что готов в любое время провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 120 6 9971 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 307 6 26050 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 291 6 25677 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 265 6 24425 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 17210 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 96 6 9518 10:48
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 148 6 16697 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20982 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 99 6 12015 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 171 6 21049 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13810 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 48 6 6037 31.12
Kминобороны, рпц, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 114 6 14701 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Спасала детей и о бумажках не думала Мы обратились в МВД с просьбой помочь Евгении Гузенко — и недавно она сообщила нам, что наконец-то получила свой паспорт гражданина Российской Федерации…

5 103 6 26645 25.12
Kобщество, документы, политика, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Белорусский аншлюс? Беларусь может быть захвачена в одну секунду любым способом без всяких возражений населения, ибо белорусы, как кажется, не осознают себя отдельным от России государством и пока не создали отдельной политической нации…

5 518 6 119783 25.12
Kбелоруссия, политика, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 83 6 13710 30.12
Kистория, события

Популярное за неделю

Новости

Тринадцать человек пострадали в результате обрушения пешеходного моста в Парке Горького ЧП произошло в первую минуту Нового года…

5 8 6 22043
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 63 6 130430 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 44 6 15366 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 323 6 257386 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

+ Директор Росгвардии Виктор Золотов: Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил Директор Росгвардии Виктор Золотов: Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального…

5 418 6 148351 27.12
8читать ;смотреть
Kросгвардия, общество, политика, навальный, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7524168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3837816

Сегодня в эфире