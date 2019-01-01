Лидер Северной Кореи предупредил США, что курс на денуклеаризацию может измениться

Он сделал это в новогоднем телеобращении к нации. Ким Чен Ын сказал, что настроен на продолжение денуклеаризации Корейского полуострова, но, если Вашингтон усилит санкции против Пхеньяна, у КНДР может не остаться другого выхода, кроме как выбрать другой путь для защиты суверенитета и интересов. Ким Чен Ын добавил, что готов в любое время провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.