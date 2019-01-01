Россиянин Сергей Устюгов стал третьим в спринте свободным стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски»
Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Большунов выбыл в полуфинале.
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Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Большунов выбыл в полуфинале.
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