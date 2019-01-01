На западе Германии мужчина умышленно въехал в группу людей

Пострадали как минимум 4 человека, — сообщила местная полиция. Это произошло в новогоднюю ночь. По данным полиции, водитель несколько раз пытался наехать на прохожих в разных местах. Правоохранительные органы не исключают, что мотивом могла быть ксенофобия. Кроме того, у полицейских есть информация о психическом заболевании мужчины.