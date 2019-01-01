В отношении хоккеиста, устроившего дебош во время рейса Сочи – Москва, возбудили дело о мелком хулиганстве

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Имя хоккеиста не называется. Известно, что он летел в салоне бизнес-класса, злоупотреблял алкоголем и подрался с соседом. О спортсмене известно, что ему 37 лет. Он играет в России и за рубежом. Агентство ФАН сообщает, что это Олег Сапрыкин.