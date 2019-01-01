В отношении хоккеиста, устроившего дебош во время рейса Сочи – Москва, возбудили дело о мелком хулиганстве
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Имя хоккеиста не называется. Известно, что он летел в салоне бизнес-класса, злоупотреблял алкоголем и подрался с соседом. О спортсмене известно, что ему 37 лет. Он играет в России и за рубежом. Агентство ФАН сообщает, что это Олег Сапрыкин.
Комментарии2
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cromwel 01 января 2019 | 16:41
надо этому ублюдку выписать такой штраф, чтобы ближайшие пять лет играл только на его отработку. Или посадить на десяточку. Тогда и остальным неповадно будет. Таким же выродком кичащимися своей безнаказанностью
detul 01 января 2019 | 16:49
Так у России уже есть опыт работы с такими дебоширами. 2 года лагерей .... Или Сапрыкин, он не такой, он весь белый и пушистый. просто перепил немного.
А ничего, что взлет и посадка - стресс для пассажиров, ничего, что задействованы службы аэропортов ? Сколько там было пассажиров? Каждому за моральный ущерб по 10 млн руб .... Авиакомпании, обслуге .... Или просто пальчиком погрозят. А он, часом, не в Ночной Лиге играет?