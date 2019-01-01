Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького в Москве выплатят до 500 тысяч рублей

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, тяжелых травм нет. В больницах находятся 12 человек. Градоначальник пожелал им скорейшего выздоровления и распорядился уволить директора парка Марина Люльчук.

Мост над катком в парке Горького обрушился около полуночи в новогоднюю ночь. По данным МЧС, пострадали 13 человек.