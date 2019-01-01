Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького в Москве выплатят до 500 тысяч рублей
Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, тяжелых травм нет. В больницах находятся 12 человек. Градоначальник пожелал им скорейшего выздоровления и распорядился уволить директора парка Марина Люльчук.
Мост над катком в парке Горького обрушился около полуночи в новогоднюю ночь. По данным МЧС, пострадали 13 человек.
Комментарии3
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polsan 01 января 2019 | 16:40
неравенство пропитало страну! Почему размер помощи в Магнитогорске, где люди потеряли близких и/или имущество во столько раз меньше, чем выплаты тем у кого даже тяжелых ушибов нет, но в Москве?!
lenin3 01 января 2019 | 16:41
О-о,это вы ещё не знаете,как новые кварталы("собянинки")в Москве строят:перед НГ ходили отопление включать в новый дом,так в ИТП уже плиты несущие в разные строны разъезжаются.Хрущевки уже по 50-60лет стоят,хотя рассчитаны были на меньшее,а эти собянинки,дай бог,лет 10 простоят...
sagen 01 января 2019 | 16:51
Москва до войны сжирала 40% всего производимого страной мяса и молока, Москва и после войны сжирала большую часть производимой еды. В войну Москва дала больше всех "брони" от призыва на фронт, больше 40% призывного возраста. Москва и сегодня раковая опухоль России. Но тронуть её нельзя, не будет Москвы, этой прямой наследницы Золотой Орды, не будет России в её нынешних границах. Терпите.