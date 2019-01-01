Работы по поиску пострадавших в Магнитогорске собираются продолжить ночью

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. При этом температура воздуха ночью в городе должна опуститься до минус 29-ти градусов.

Подъезд жилого дома обрушился 31-го декабря. Следственный комитет в качестве приоритетной версии рассматривает взрыв бытового газа. По последним данным, 7 человек погибли. Судьба почти 40 неизвестна.