Работы по поиску пострадавших в Магнитогорске собираются продолжить ночью
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. При этом температура воздуха ночью в городе должна опуститься до минус 29-ти градусов.
Подъезд жилого дома обрушился 31-го декабря. Следственный комитет в качестве приоритетной версии рассматривает взрыв бытового газа. По последним данным, 7 человек погибли. Судьба почти 40 неизвестна.
Комментарии1
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aleksandr39 01 января 2019 | 16:40
А где " великий вождь " ?