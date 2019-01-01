В предстоящий год улучшения отношений между Россией и Западом ожидать не стоит – Лукьянов

В 2019 году не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и Западом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Если в целом говорить об отношениях с Западом, едва ли можно говорить о каких-то улучшениях, потому что все участники этого процесса — и США, и Европа в разных видах, и Россия — находятся в состоянии внутренней трансформации.

В России она только-только начинается, в США она в полном разгаре, а в Европе она идет, там масса изменений, но они все разнонаправленные. И в этих условиях внутренние дела будут важнее внешних для всех. А это всегда не очень хорошая среда для того, чтобы межгосударственные отношения улучшались», — сказал он.

По мнению Ф.Лукьянова, российско-американские отношения могут еще больше ухудшиться.

«Никаких оснований ожидать улучшений просто нет. Ни при каком развитии там событий. А с Европой, думаю, что тоже ожидать особенно нечего, хотя здесь наблюдаются некоторые терзания внутри Европы. Потому что она оказалась зажатой между разными интересами: и американскими, и китайскими, и отчасти российскими. Ей там неуютно быть в тисках, поэтому она пытается расширить свою зону для маневра», — отметил он.

Также Ф.Лукьянов добавил, что изолировать Россию невозможно, потому что без нее «нельзя обойтись». «Кому-то это нравится, кому-то нет, но просто так вышло по тактико-техническим характеристикам — слишком много места занимает и географически, и в мировой политике, и даже в некоторой степени в мировой экономике. Про изоляцию говорить бессмысленно», — заключил он.