Действия в Сирии в ближайшее время будут иметь определяющее значение для всего региона – Лукьянов

Действия в Сирии в ближайшее время будут иметь определяющее значение для всего региона. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Сирийское урегулирование вступает в решающую фазу. Либо это будет начало какого-то реального политического процесса, и тогда можно ожидать новой конфигурации интересов. Либо этого не произойдет, это превратится в такую трясину. Шансы есть и на то и на другое», — сказал он.

Ф.Лукьянов подчеркнул, что, при негативном развитии событий, ситуация в регионе может серьезно ухудшится.