Возможная передача Курильских островов Японии должна учитывать мнения живущих там россиян

Сегодня об этом заявил японский премьер.

Переговоры с Россией по вопросу Курил изначально не подразумевают, что Япония попросит освободить эти территории. Напротив, мнение россиян, которые сейчас составляют здесь основное население, крайне важно. И возможная передача островов должна проходить таким образом, чтобы жители согласились с тем, что эти территории теперь будут принадлежать Японии, сказал премьер-министр страны Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи». Сторонам, считает он, необходимо договориться так, чтобы японцы и россияне могли жить и работать здесь вместе. О том, что переговоры по этой теме возобновляются, стало известно в середине ноября после встречи японского премьера с российским лидером Владимиром Путиным в Сингапуре. Стороны выразили заинтересованность в заключении соглашения на основе декларации 1956 года. В ней говорится о том, что после подписания мирного договора Россия передаст Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

После появления слухов о возможной передаче Японии части Курильских островов, на Дальнем Востоке уже прошло несколько акций протеста.