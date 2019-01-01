Возможная передача Курильских островов Японии должна учитывать мнения живущих там россиян
Сегодня об этом заявил японский премьер.
Переговоры с Россией по вопросу Курил изначально не подразумевают, что Япония попросит освободить эти территории. Напротив, мнение россиян, которые сейчас составляют здесь основное население, крайне важно. И возможная передача островов должна проходить таким образом, чтобы жители согласились с тем, что эти территории теперь будут принадлежать Японии, сказал премьер-министр страны Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи». Сторонам, считает он, необходимо договориться так, чтобы японцы и россияне могли жить и работать здесь вместе. О том, что переговоры по этой теме возобновляются, стало известно в середине ноября после встречи японского премьера с российским лидером Владимиром Путиным в Сингапуре. Стороны выразили заинтересованность в заключении соглашения на основе декларации 1956 года. В ней говорится о том, что после подписания мирного договора Россия передаст Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.
После появления слухов о возможной передаче Японии части Курильских островов, на Дальнем Востоке уже прошло несколько акций протеста.
Комментарии20
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danko1 01 января 2019 | 16:08
Думаю, что на правах автономии с правом признания русского языка государственным 99% будут "за".
И не только Курильских островов, но прочих бывших японских территорий.
kaplan911 01 января 2019 | 16:19
danko1:
И не только бывших японских территорий.
v_ochko_danko1 01 января 2019 | 16:20
danko1: Вашего мнения никто спрашивать не будет - таких как вы вышвыривают на пинках из России!
mister_bean 01 января 2019 | 16:31
Как только подтвердятся слухи о передачи островов япошкам, весь Дальний Восток переедет и пропишется на островах в спешке летящей пули. 100%
mark60n 01 января 2019 | 16:45
mister_bean: И будут работать,как японцы,по 60 часов в неделю?А на пенсию уходить в 70 лет?Ну,ну...
nf5096004 01 января 2019 | 16:32
v_ochko_danko1: с кем останетесь? Вы с вашим мнением скоро доведете Россию до полного краха.
danko1 01 января 2019 | 16:36
nf5096004: Совсем тупая портянка.
Правит неадекват Путин и его банда. Они грабят Россию и творят полное беззаконие, а виноваты те у портянок, кто мечтает жить по закону, но кого власть жуликов и слушать не желает и от чьего мнения ничего не зависит.
mister_bean 01 января 2019 | 16:36
v_ochko_danko1: вот скажи мне вонючая портянка, почему, что все связано с вами или с вашими никами, комментариями, жизнью, действиями, все ассоциируется с очком, жопой, пердельником? Это ваша стезя? Ариал обитания?
neyexo 01 января 2019 | 16:09
Он поверил.
Передачи не будет, но говорить о ней можно до бесконечности, т.к. -
- мирный договор не подписывается, когда одной стороной против другой введены санкции (неизвестна степень самостоятельности в этом Японии)
- без упоминания в преамбуле признания территориальной целостности, без оговорок, а этого не будет никогда
vova6_let 01 января 2019 | 16:10
Все это замечательно, вот только непонятно-зачем там Россия установила противокорабельные комплексы ? Смысл не вижу ?!
wicked_digger 01 января 2019 | 16:29
vova6_let: а как можно еще из японского моря выйти, если Япония обещает перекрыть подконтрольные проливы в случае чего? Надо хоть какой-то выход обеспечить.
v_ochko_danko1 01 января 2019 | 16:16
Больное воображение премьера мешает реально оценивать ситуацию, мы приносим премьеру свои соболезнования.
kaplan911 01 января 2019 | 16:17
Повезло курильчанам.
wicked_digger 01 января 2019 | 16:31
kaplan911: если вам пообещают спросить вас не хотите ли вы переехать в Швейцарию бесплатно то вам тоже повезет. Но не спросят, увы.
yralez 01 января 2019 | 16:20
Да они там все за.......если только полицаев не завезут.
doubleman 01 января 2019 | 16:23
любой россиянин если он еще в своем уме перейдет под юрисдикцию Японии с чувством глубокого удовлетворения. В Японии у него хотя бы будет шанс жить нормально. А я так думаю что и жители Московской области тоже с радостью перешли бы в японское подданство. Подальше от наших упырей из питерской подворотни.
osal 01 января 2019 | 16:24
Местные жители обсуждают, оптом или в розницу?
leningrob2018 01 января 2019 | 16:29
Переселять в Россию не будем....научим ритуалу харакири...поможем с погребением...
maikl5301 01 января 2019 | 16:33
О чём тут спорить...Присоединить всю Японию к России, россияне не против будут
oрехов 01 января 2019 | 16:41
Ну дадут японцы немного денег в кредит за острова, ну хватит еще на пару лет, а дальше то что?