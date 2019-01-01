Известный хоккеист устроил пьяный дебош на борту лайнера «Аэрофлота»
Имя спортсмена пока не называют.
Самолет из Сочи новогодним утром летел в Москву, но был вынужден приземлиться на полпути в Воронеже. Пассажир бизнес-класса злоупотребил виски, стал кричать и материться, а когда стюардесса отказалась налить ему еще, то мужчина ударил ее с такой силой, что женщина упала и получила ушибы, сообщил источник «Интерфакса». В Воронеже у трапа уже ждали полицейские и задержали дебошира. Самолет полетел дальше в Москву, а его оформили по административной статье о мелком хулиганстве, что грозит штрафом всего на тысячу рублей или административным арестом на срок до 15-ти суток. Официально имя дебошира не называют, но источники «Интерфакса» и ТАСС отметили, что это известный хоккеист. В МВД лишь сообщили, что задержанному 37 лет. В текущем составе сборной по хоккею игроков такого возраста нет.
Дебошира могут внести в черный список авиапассажиров.
Комментарии9
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b522 01 января 2019 | 16:08
Как на внутреннем рейсе пронесли виски? Контроля вообще нет?
relocated 01 января 2019 | 16:23
b522: вы вообще-то знаете, что такое бизнес класс?
ser_gey_love_row 01 января 2019 | 16:15
Я знаю еще одного хоккеиста-дебошира, играет под 71 номером, правда, у него жертвы измеряются десятками тисяч и исходы у них летальные.
polsan 01 января 2019 | 16:16
Несоизмеримость содеянного и наказания в данном случае налицо!
1000 рублей штрафа за такой проступок, при котором самолёт к тому же изменил свой маршрут - это просто смешно!
alekk 01 января 2019 | 16:24
polsan: 1000 руб. - это только начало. Будет огромная компенсация, по решению суда.
doubleman 01 января 2019 | 16:25
не иначе верный запутинец и крымнашист
lenin3 01 января 2019 | 16:29
doubleman: да и депутат впридачу...
putin_itogy 01 января 2019 | 16:38
Падла! Это что за страна такая, где ни одно средство массовой информации,
не называет имени фамилии "известного хоккеиста", с опасностю для жизни вырубившего в воздухе стюардессу самой лучшей компании мира!!!
Это что за Вип-Нуип такой....?
Сын поди, Сечина, Дюмина, турчака,
или, даже страшно подумать - НЕУЖЕЛИ ЭТО СЫН ПУТИНА.???
bolshoysceptic 01 января 2019 | 16:42
Хоккеистом, устроившим дебош на борту самолета, который следовал из Сочи в Москву, оказался Олег Сапрыкин. По информации Федерального агентства новостей, чемпиона мира 2009 года уже отпустили из отдела полиции.