Известный хоккеист устроил пьяный дебош на борту лайнера «Аэрофлота»

Имя спортсмена пока не называют.

Самолет из Сочи новогодним утром летел в Москву, но был вынужден приземлиться на полпути в Воронеже. Пассажир бизнес-класса злоупотребил виски, стал кричать и материться, а когда стюардесса отказалась налить ему еще, то мужчина ударил ее с такой силой, что женщина упала и получила ушибы, сообщил источник «Интерфакса». В Воронеже у трапа уже ждали полицейские и задержали дебошира. Самолет полетел дальше в Москву, а его оформили по административной статье о мелком хулиганстве, что грозит штрафом всего на тысячу рублей или административным арестом на срок до 15-ти суток. Официально имя дебошира не называют, но источники «Интерфакса» и ТАСС отметили, что это известный хоккеист. В МВД лишь сообщили, что задержанному 37 лет. В текущем составе сборной по хоккею игроков такого возраста нет.

Дебошира могут внести в черный список авиапассажиров.