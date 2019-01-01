Пенсионный возраст в России повышается – для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60

Сегодня вступил в силу пакет законов о пенсионной реформе. Для тех, у кого уже сейчас подходит время выхода на отдых по прежним правилам, вводятся переходный период и сохранение некоторых льгот. В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако они вряд ли будут масштаба пенсионных изменений. Такое мнение «Эху» высказал член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. При этом Орлов добавил, что перед властями будет стоять ряд вызовов, которые им придется преодолеть.