Z Архив новостей новости
5 11 6 1180
16:01, 01 января 2019

Пенсионный возраст в России повышается – для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60

Сегодня вступил в силу пакет законов о пенсионной реформе. Для тех, у кого уже сейчас подходит время выхода на отдых по прежним правилам, вводятся переходный период и сохранение некоторых льгот. В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако они вряд ли будут масштаба пенсионных изменений. Такое мнение «Эху» высказал член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. При этом Орлов добавил, что перед властями будет стоять ряд вызовов, которые им придется преодолеть.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

unprejudiced 01 января 2019 | 16:04

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 декабря уменьшился до 14,027 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в понедельник, 31 декабря.

За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано более 72 млн кубометров газа.

При этом в данных указано, что в Украину за сутки поступило 14,64 млн кубов газа: из Словакии – 7,32 млн куб. м, из Венгрии – 7,32. Из Польши газ не поступал. При этом собственная добыча газа составила 59,2 млн куб. м газа.

В целом украинские ПХГ заполнены на 46% при общей активной емкости почти 31 млрд куб. м.

Напомним, сейчас запасы газа Украины ниже прошлогодних из-за более холодной зимы. С 7 ноября по 24 декабря Украина отобрала из подземных хранилищ 2 млрд 799,02 млн куб. м газа (16,3%). В ПХГ остается 14 млрд 395,94 млн куб. м.

Также сообщалось, что во время отопительного сезона могут возникнуть трудности с закупкой газа, так как Нафтогаз начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на счетах.

При этом, Словакия назвала цену российского газа для Украины в 2019 году 415 $.

Сала урине!

nf5096004 01 января 2019 | 16:12

unprejudiced: ты видно заблудился, это на телешоу обычно занимаются проблемами Украины. А пенсионный возраст повысили в России и мы, граждане России, хотим обсуждать именно этот вопрос. Тем более, что показатели здоровья россиян и и смертности оставляют желать лучшего.

kottigr1 01 января 2019 | 16:19

unprejudiced: Путин уже обосрался везде где только возможно.. ! Зачем России этот неудачник !!??

mister_bean 01 января 2019 | 16:26

unprejudiced: Сала урине.
============
Вонючая портянка решил привести пример печального наследия совка Украины, не понимая что сам барахтается в этом дерьме, причмокивая от своей же вони беспробудно, гордясь богатствами своих хозяев. До чего же ты тупая амеба....чессслово.

tonight 01 января 2019 | 16:29

unprejudiced: Что тебе Украина, лучше посмотри как в раше люди живут. Ты ж патриот тебе должно быть интересно за рашу. А Украина сама разберется без тебя

aleks50 Алексей Клубников 01 января 2019 | 16:10

Подарочное ограбление бандой путина дорогих россиян в действии.

alex949 01 января 2019 | 16:14

После завершения СП-2 он, а также СП-1 будут передан в собственность Украине для погашения Россией контрибуции за оккупацию Крыма !

piterrr 01 января 2019 | 16:16

Вот он, очередной "прорыв" крысы плешивой гэбистской !..Это вам, россияне вместо обещанных этой крысой с питерской помойки создания 25 млн. высокотехнологичных мест, удвоения ВВП и догоняния Португалии!...Кушайте, что называется на здоровье!

cromwel 01 января 2019 | 16:22

Спасибо любимому ботексу за улучшение уровня жизни россиян, которые он каждый раз обещвл на всех "выборах".

nikolashin2017 01 января 2019 | 16:42

я с корнем бы вырвал этот чекизм,
к воришкам почтения нету:
не пенсия главная в жизни моей,
но этих гандонов сжить надо со свету...

nikmart001 01 января 2019 | 16:46

А нас женщин обидели, у нас у всех 65 лет сделали.

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 120 6 9971 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 307 6 26050 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 291 6 25677 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 265 6 24425 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 17210 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 96 6 9518 10:48
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 148 6 16697 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20982 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 99 6 12015 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 171 6 21049 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13810 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 48 6 6037 31.12
Kминобороны, рпц, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 114 6 14701 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Спасала детей и о бумажках не думала Мы обратились в МВД с просьбой помочь Евгении Гузенко — и недавно она сообщила нам, что наконец-то получила свой паспорт гражданина Российской Федерации…

5 103 6 26645 25.12
Kобщество, документы, политика, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Белорусский аншлюс? Беларусь может быть захвачена в одну секунду любым способом без всяких возражений населения, ибо белорусы, как кажется, не осознают себя отдельным от России государством и пока не создали отдельной политической нации…

5 518 6 119783 25.12
Kбелоруссия, политика, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 83 6 13710 30.12
Kистория, события

Популярное за неделю

Новости

Тринадцать человек пострадали в результате обрушения пешеходного моста в Парке Горького ЧП произошло в первую минуту Нового года…

5 8 6 22043
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 63 6 130430 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 44 6 15366 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 323 6 257386 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

+ Директор Росгвардии Виктор Золотов: Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил Директор Росгвардии Виктор Золотов: Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального…

5 418 6 148351 27.12
8читать ;смотреть
Kросгвардия, общество, политика, навальный, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7524168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3837816

Сегодня в эфире