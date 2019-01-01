Пенсионный возраст в России повышается – для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60
Сегодня вступил в силу пакет законов о пенсионной реформе. Для тех, у кого уже сейчас подходит время выхода на отдых по прежним правилам, вводятся переходный период и сохранение некоторых льгот. В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако они вряд ли будут масштаба пенсионных изменений. Такое мнение «Эху» высказал член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. При этом Орлов добавил, что перед властями будет стоять ряд вызовов, которые им придется преодолеть.
Комментарии11
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unprejudiced 01 января 2019 | 16:04
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 декабря уменьшился до 14,027 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в понедельник, 31 декабря.
За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано более 72 млн кубометров газа.
При этом в данных указано, что в Украину за сутки поступило 14,64 млн кубов газа: из Словакии – 7,32 млн куб. м, из Венгрии – 7,32. Из Польши газ не поступал. При этом собственная добыча газа составила 59,2 млн куб. м газа.
В целом украинские ПХГ заполнены на 46% при общей активной емкости почти 31 млрд куб. м.
Напомним, сейчас запасы газа Украины ниже прошлогодних из-за более холодной зимы. С 7 ноября по 24 декабря Украина отобрала из подземных хранилищ 2 млрд 799,02 млн куб. м газа (16,3%). В ПХГ остается 14 млрд 395,94 млн куб. м.
Также сообщалось, что во время отопительного сезона могут возникнуть трудности с закупкой газа, так как Нафтогаз начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на счетах.
При этом, Словакия назвала цену российского газа для Украины в 2019 году 415 $.
Сала урине!
nf5096004 01 января 2019 | 16:12
unprejudiced: ты видно заблудился, это на телешоу обычно занимаются проблемами Украины. А пенсионный возраст повысили в России и мы, граждане России, хотим обсуждать именно этот вопрос. Тем более, что показатели здоровья россиян и и смертности оставляют желать лучшего.
kottigr1 01 января 2019 | 16:19
unprejudiced: Путин уже обосрался везде где только возможно.. ! Зачем России этот неудачник !!??
mister_bean 01 января 2019 | 16:26
unprejudiced: Сала урине.
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Вонючая портянка решил привести пример печального наследия совка Украины, не понимая что сам барахтается в этом дерьме, причмокивая от своей же вони беспробудно, гордясь богатствами своих хозяев. До чего же ты тупая амеба....чессслово.
tonight 01 января 2019 | 16:29
unprejudiced: Что тебе Украина, лучше посмотри как в раше люди живут. Ты ж патриот тебе должно быть интересно за рашу. А Украина сама разберется без тебя
aleks50 Алексей Клубников 01 января 2019 | 16:10
Подарочное ограбление бандой путина дорогих россиян в действии.
alex949 01 января 2019 | 16:14
После завершения СП-2 он, а также СП-1 будут передан в собственность Украине для погашения Россией контрибуции за оккупацию Крыма !
piterrr 01 января 2019 | 16:16
Вот он, очередной "прорыв" крысы плешивой гэбистской !..Это вам, россияне вместо обещанных этой крысой с питерской помойки создания 25 млн. высокотехнологичных мест, удвоения ВВП и догоняния Португалии!...Кушайте, что называется на здоровье!
cromwel 01 января 2019 | 16:22
Спасибо любимому ботексу за улучшение уровня жизни россиян, которые он каждый раз обещвл на всех "выборах".
nikolashin2017 01 января 2019 | 16:42
я с корнем бы вырвал этот чекизм,
к воришкам почтения нету:
не пенсия главная в жизни моей,
но этих гандонов сжить надо со свету...
nikmart001 01 января 2019 | 16:46
А нас женщин обидели, у нас у всех 65 лет сделали.