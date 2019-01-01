Судьба более тридцати человек до сих пор неизвестна в Магнитогорске

В МЧС считают, что люди еще могут находиться под обломками части жилой многоэтажки, которая обрушилась более суток назад. Из-за угрозы дальнейшего разрушения дома поисково-спасательные работы сегодня были приостановлены. Действия спасателей поддерживает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Примерно час назад из-под обломков живым был поднят 11-месячный мальчик. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.