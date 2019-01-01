"Дебошир, ударивший стюардессу, отделался штрафом и административным протоколом"

Об этом сегодня сообщили в МВД. Личность человека, из-за которого был прерван рейс Сочи-Москва, не раскрывается. Агентство ТАСС лишь сообщает его возраст – 37 лет. По сведениям агентства Интерфакс, это некий известный российский хоккеист. На борту самолета Аэрофлота он летел пьяным.