Дебошир, ударивший стюардессу, отделался штрафом и административным протоколом
Об этом сегодня сообщили в МВД. Личность человека, из-за которого был прерван рейс Сочи-Москва, не раскрывается. Агентство ТАСС лишь сообщает его возраст – 37 лет. По сведениям агентства Интерфакс, это некий известный российский хоккеист. На борту самолета Аэрофлота он летел пьяным.
Комментарии11
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polsan 01 января 2019 | 15:40
Что -то уж очень быстро всё разрешилось! Кому он платил штраф и сколько? !))
gordy 01 января 2019 | 15:43
"Дебошир, ударивший стюардессу, отделался штрафом и административным протоколом"
Стюардесса ликует?
igorrrpadlowitchs 01 января 2019 | 15:50
polsan: в Европе это пьяное быдло в коньках получило бы года три в рыло -минимум!
novyrusich 01 января 2019 | 15:55
igorrrpadlowitchs: И все-таки его можно понять.
Ему не дали режим соблюдать. Всякий настоящий спортсмен и патриот возмутится.
надеюсь что стюардесса извинилась за свое поведение.
не дать хоккеисту виски это все равно, что не дать младенцу молоко.
Младенец начинает орать, хоккеист тоже.
osal 01 января 2019 | 15:48
Самый знаменитый хоккеист "Ночной лиги"! Понять и простить.
ruthenocene 01 января 2019 | 15:52
Ну подумаешь, дал в табло стюардессе! Штраф 500 рублей, и всего делов-то!..
perestarok 01 января 2019 | 15:55
"Дебошир, ударивший стюардессу, отделался штрафом и административным протоколом"
Бездельникам всё сходит с рук.
kitaiss 01 января 2019 | 16:01
ежели всю спортоту сажать за такие проступки - Лефортово не хватит...но сажать надо...
magda2507 01 января 2019 | 16:05
Очередной спортсмен-патриот ударил кого-то из обслуживающего персонала, имя которой "эй, ты, как тебя там", видимо будущий депутат подрастает, чего все так удивились?
nf5096004 01 января 2019 | 16:15
Интересно, а сколько бы дали участнику митинга, если б он только неловко дотронулся до полицейского.
polsan 01 января 2019 | 16:37
nf5096004: а если бы он только дотронулся до этого полицейского в самолёте, вообще страшно подумать! )