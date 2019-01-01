Директор парка Горького в Москве будет уволен из-за ночного ЧП

Об этом только что распорядился столичный мэр. Он дал поручение департаменту культуры. Как сказал Сергей Собянин, людям основательно испортили праздник.

Пешеходный мост в парке обрушился ровно в полночь, когда звучал гимн. Пострадали 13 человек, большинство из них сейчас находятся в больницах.