Директор парка Горького в Москве будет уволен из-за ночного ЧП
Об этом только что распорядился столичный мэр. Он дал поручение департаменту культуры. Как сказал Сергей Собянин, людям основательно испортили праздник.
Пешеходный мост в парке обрушился ровно в полночь, когда звучал гимн. Пострадали 13 человек, большинство из них сейчас находятся в больницах.
Комментарии10
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piter_ug 01 января 2019 | 15:35
Зачем увольнять?
Она же вторая Ванга!
Наглядно показала будущее Роисси Вперде.
gordy 01 января 2019 | 15:41
Нет человека - нет проблемы?
dmast79 01 января 2019 | 16:11
piter_ug: Фамилия этой ванги - Люльчук. Гнать паршивой метлой на историческую, пусть там скачет в вышиванке!
peiper 01 января 2019 | 15:40
может Собянин себя уволит?
sibbeast 01 января 2019 | 15:44
Зачем же так? А если до всего населения вдруг дойдёт что за проблему ответсвенно лицо во главе? Он же кремлю малину портит!
unprejudiced 01 января 2019 | 15:45
А проверяли конструкцию, может кто из оппозиционеров её подпилил, раз она деревянная была?
osal 01 января 2019 | 15:53
Конструкции моста были расссчитаны при 18% НДС, а 20% оказались для него неподъемными.
ruthenocene 01 января 2019 | 15:57
Что значит - уволен? Подпилил опоры, приурочил обрушение к исполнению Гимна РФ - чистый теракт! 58-7, 58-9, 58-14. Вышак с конфискацией!
chnch 01 января 2019 | 15:58
Увольнение это хаханьки. "Статья 238 УК РФ. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности." Прям в чистом виде. Сушить сухари надо начинать.
ludvig14 01 января 2019 | 16:03
рухнуть под гимн, да под "...наше свободное..." В 37-ом это бы сочли вредительством и в 24-е часа лоб меру покрасили зеленкой, а всю его семью в аэропорт им. Высотского без права переписки... (Кто-то еще скучает по твердой руке тов. Сталина?)