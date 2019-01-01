11-месячный младенец живым извлечен из-под обломков дома в Магнитогорске
Около часа назад об этом объявил штаб поисково-спасательных работ. Ребенок провел под завалами при сильном морозе более суток. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас им занимаются врачи, они дают положительный прогноз.
До сих пор неизвестна судьба почти сорока человек. Разбор обломков сегодня приостановлен из-за угрозы новых обрушений. Пока достоверно известно о семи погибших.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kitaiss 01 января 2019 | 15:36
значит не судьба была...
wild_division 01 января 2019 | 15:36
Видимо под одеялом находился. Всевышний распорядился чтоб он жил, чего и мы ему желаем от души и сердца. Бедный малыш.
nns33 01 января 2019 | 15:40
Приостановили разбор из=за угрозы обрушения. Но там могут быть живые люди. А что,через сутки угроза обрушения исчезнет? Странное решение.
wicked_digger 01 января 2019 | 16:08
nns33: нужно аккуратно разобрать то что готово обрушиться. Но для таких как вы ясно, что заваленным хуже не будет, если на них еще что упадет, а спасателей бабы еще нарожают. Для вас это нормальная логика.
sagen 01 января 2019 | 15:48
Ребенок родился во второй раз, Так что дайте ему и второе имя - назовите младенца Степаном, в честь славного героя русских народных сказок, которым теперь пугают не только детей, то и стариков и старух - Степана Андреевича Бандеры, Сто десять лет тому в этот день в Австро-Венгрии родился этот богатырь, и поныне вводящий в дрожь великую Россию.
Убили его пятьдесят лет тому, подло, ядом. Но и сегодня имя Бандеры вводит в трепет его врагов.
ruthenocene 01 января 2019 | 16:11
"Разбор обломков сегодня приостановлен из-за угрозы новых обрушений".
Будут ждать, пока остальные, кто под завалами, гарантированно на морозе дуба врежут?
Я понимаю, что у спасателей очко не железное. Но - им за это деньги платят!
Это как если бы военные сказали: да ну нахер, мы воевать не пойдём - опасно же!
wicked_digger 01 января 2019 | 16:24
ruthenocene: да, да, да! Колонны побольше под шрапнель, цепи погуще на пулеметы, спасателей туда-же. Такие как вы во все времена одинаковы.
Если на тех кто под завалами еще сверху навалит то им норм? Им тоже платят?
Дебил ты.