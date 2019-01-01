11-месячный младенец живым извлечен из-под обломков дома в Магнитогорске

Около часа назад об этом объявил штаб поисково-спасательных работ. Ребенок провел под завалами при сильном морозе более суток. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас им занимаются врачи, они дают положительный прогноз.

До сих пор неизвестна судьба почти сорока человек. Разбор обломков сегодня приостановлен из-за угрозы новых обрушений. Пока достоверно известно о семи погибших.