Врачи дают положительный прогноз по состоянию девочки, спасенной в Магнитогорске
Об этом сообщили ТАСС в больнице, куда доставили ребенка.
Ранее сообщалось, что во вторник спасатели достали из-под завалов младенца, услышав
его плач. Ребенка спасло то, что он лежал в кроватке и был тепло укутан. Состояние
ребенка тяжелое, готовится реанимация.
«Ребенка доставили — 11 месяцев, девочка. Сейчас ею занимаются, проводят ренгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. Девочка в сознании. Прогноз положительный», — рассказали в больнице.
Комментарии2
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j_partizan 01 января 2019 | 15:33
А с родителями что?
Какова будет дальнейшая судьба ребёнка? Неужели интернат?
ilich1971 01 января 2019 | 16:30
j_partizan: пипец вы оптимист! Даже если с ними не дай Бог .... есть бабушки сёстры