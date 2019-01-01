Врачи дают положительный прогноз по состоянию девочки, спасенной в Магнитогорске

Об этом сообщили ТАСС в больнице, куда доставили ребенка. Ранее сообщалось, что во вторник спасатели достали из-под завалов младенца, услышав его плач. Ребенка спасло то, что он лежал в кроватке и был тепло укутан. Состояние ребенка тяжелое, готовится реанимация.

«Ребенка доставили — 11 месяцев, девочка. Сейчас ею занимаются, проводят ренгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. Девочка в сознании. Прогноз положительный», — рассказали в больнице.