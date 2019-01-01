Пострадавшие при обрушении моста в парке Горького в Москве готовы подать коллективный иск к администрации
Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из пострадавших Степан Озеров.
«Я думаю, что будем подавать какой-нибудь коллективный иск к администрации парка, потому что я считаю, что ущерб должны возместить и моральный и физический», — сказал он.
Озеров рассказал, что инцидент с обрушением деревянного моста в парке имени Горького произошел после новогоднего обращения президента России к народу.
«Мы прогуливались в парке Горького по пешеходному деревянному мосту, и в какой-то момент остановились, чтобы послушать речь Путина. Видимо мост не был рассчитан на такое большое количество людей, все остановились посмотреть на главу государства, и после того, как ударили куранты, под гимн мост просто сложился пополам», — рассказал пострадавший.
По словам Озерова, среди пострадавших были женщины и дети, а также несколько иностранных туристов.
«Паники особо не было. Организация была хорошая, быстро разобрали пострадавших, приехали бригады скорой помощи, оказав первую медицинскую, всех людей развезли по больницам. Сделали полное обследование. Я отделался легким сотрясением мозга и рассечением. Сейчас мое здоровье уже в полном порядке и ничего ему не угрожает», — отметил он.
В больнице остаются 12 из госпитализированных ночью 13 человек.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 01 января 2019 | 15:44
Даже не иносказательно, а прямом смысле, слушать Путина опасно для жизни.
kaplan911 01 января 2019 | 15:46
\\ «Мы прогуливались в парке Горького по пешеходному деревянному мосту, и в какой-то момент остановились, чтобы послушать речь Путина. Видимо мост не был рассчитан на такое большое количество людей, все остановились посмотреть на главу государства, и после того, как ударили куранты, под гимн мост просто сложился пополам», — рассказал пострадавший.\\
Путинизм опасен и может убить?!
Нашли кого слушать......как сказал Лавров....дебилыбля.
ft18 01 января 2019 | 15:51
Дебилы.
unprejudiced 01 января 2019 | 15:52
Как то подозрительно... рассказал Эху Москвы. Если бы меня журналисты этого издания спросили бы о чем-нибудь, я бы отказался давать им какие то пояснения. Уж не оппозиционер ли этот Степан Озеров?
sergeev67 01 января 2019 | 15:56
unprejudiced: Ну, а даже если Степан Озеров оппозиционер, это что значит? Отклонить исковое и посадить в тюрьму за организацию несанкционированного общественного мероприятия на деревянном мосту?
ser_gey_love_row 01 января 2019 | 16:06
Не большой, но очень приятный сюрприз к Дню Рождения Степана Андреевича
ostapba 01 января 2019 | 16:14
Между цирком и трагедией на России нет разницы.
Каждое действо, - это фарс.
И смысла нет искать разницу.
Тем более что разницы нет...
Даже..