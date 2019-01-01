Пострадавшие при обрушении моста в парке Горького в Москве готовы подать коллективный иск к администрации

Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из пострадавших Степан Озеров. «Я думаю, что будем подавать какой-нибудь коллективный иск к администрации парка, потому что я считаю, что ущерб должны возместить и моральный и физический», — сказал он.

Озеров рассказал, что инцидент с обрушением деревянного моста в парке имени Горького произошел после новогоднего обращения президента России к народу.

«Мы прогуливались в парке Горького по пешеходному деревянному мосту, и в какой-то момент остановились, чтобы послушать речь Путина. Видимо мост не был рассчитан на такое большое количество людей, все остановились посмотреть на главу государства, и после того, как ударили куранты, под гимн мост просто сложился пополам», — рассказал пострадавший.

По словам Озерова, среди пострадавших были женщины и дети, а также несколько иностранных туристов.

«Паники особо не было. Организация была хорошая, быстро разобрали пострадавших, приехали бригады скорой помощи, оказав первую медицинскую, всех людей развезли по больницам. Сделали полное обследование. Я отделался легким сотрясением мозга и рассечением. Сейчас мое здоровье уже в полном порядке и ничего ему не угрожает», — отметил он.

В больнице остаются 12 из госпитализированных ночью 13 человек.