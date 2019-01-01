Американский космический зонд долетел до астероида на границе Солнечной системы
Межпланетная станция New Horizons удалилась от Земли на рекордное расстояние. New Horizons забрался за рекордные 6,5 миллиардов километров от родной планеты. Сейчас он изучает объекты на окраине Солнечной системы в так называемом Поясе Койпера. Объектом его исследования стал астероид, который астрофизики неофициально окрестили Ultima Thule.
Сегодня в твиттере американского аэрокосмического агентства появилось сообщение о том, что межпланетная станция достигла небесного тела. Аппарат пролетел на расстоянии порядка 3,5 тысяч километров от астероида. Передача снимков, полученных New Horizons, на Землю пока не завершена. В микроблоге размещено компьютерное предполагаемое изображение Ultima Thule.
В этом году космический зонд продолжит исследовать Пояс Койпера, а в будущем покинет пределы Солнечной системы. К 2026 году запасы его энергии иссякнут. Межпланетная станция New Horizons была запущена в космос тринадцать лет назад. Изначально главной целью аппарата было исследование Плутона.
Комментарии3
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pattrick1 01 января 2019 | 15:12
New Horizons забрался за рекордные 6,5 миллиардов километров от родной планеты...
Это очередная победа украинцев и израильтян, посмотрите сейчас, как они будут радоваться.
orein51 01 января 2019 | 15:12
передайте привет рогонозинскому... а султанн чо кажет?
dzeniss 01 января 2019 | 15:14
Новогодние новости: В США межпланетная станция достигла небесного тела, в России рушатся дома и деревянные мосты.