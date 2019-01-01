Законы о повышении пенсионного возраста сегодня вступили в силу

Теперь российские мужчины смогут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, женщины – в 60. При этом устанавливается переходный период и сохраняются льготы для тех, кто достиг возраста выхода на пенсию по прежним правилам.

Решение властей повысить пенсионный возраст в прошлом году вызвало многочисленные протесты, по всей стране проходили митинги. В новом году государство будет и далее выкачивать деньги из населения, — считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В интервью «Эху Москвы» он сегодня отметил, что планируется принятие целого ряда новых законов. Геннадий Зюганов прогнозирует, что новые законы в сумме дадут эффект более разрушительный, чем пенсионная реформа.