Законы о повышении пенсионного возраста сегодня вступили в силу
Теперь российские мужчины смогут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, женщины – в 60. При этом устанавливается переходный период и сохраняются льготы для тех, кто достиг возраста выхода на пенсию по прежним правилам.
Решение властей повысить пенсионный возраст в прошлом году вызвало многочисленные протесты, по всей стране проходили митинги. В новом году государство будет и далее выкачивать деньги из населения, — считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В интервью «Эху Москвы» он сегодня отметил, что планируется принятие целого ряда новых законов. Геннадий Зюганов прогнозирует, что новые законы в сумме дадут эффект более разрушительный, чем пенсионная реформа.
Комментарии2
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orein51 01 января 2019 | 15:10
вот вчера нам с подругой девчонка с 53 написала - её уволили... на СЛОВАХ - чоб хотела чоб через пару ет нас за увольненя посадили?
yralez 01 января 2019 | 15:19
ОПГ Озеро продолжат выбивание ваты и души.