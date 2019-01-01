Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске извлекли десятимесячного ребенка
Малыш провел под обломками при сильном морозе более суток, но он жив. Об этом объявил штаб поисково-спасательных работ.
«Десятимесячный ребенок на реанимобиле едет в больницу», — сказал представитель штаба. «Состояние тяжелое», — проинформировали в скорой помощи. В официальном телеграм-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша «готовится реанимация».
Разбор завалов сегодня был приостановлен из-за угрозы новых обрушений. До сих пор неизвестна судьба почти сорока человек. Пока спасателям удалось достать тела семи погибших.
Пострадавшие в Магнитогорске не останутся без всесторонней помощи властей, — пообещал сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Завтра в Челябинской области будет объявлен день траура по погибшим в Магнитогорске.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alexey65 01 января 2019 | 14:53
Люди еще живы, а они работы приостанавливают, обрушений боятся.
Работа у МЧС такая - рисковать в подобных ситуациях.
tina56 01 января 2019 | 15:09
alexey65: или не решили, как скрыть истинную причину и механизм взрыва.
tvitov66 01 января 2019 | 14:57
Все на спасение ... Пенсионного фонда Родины!
baran_provokator 01 января 2019 | 14:58
неужели нельзя тепловыми пушками греть струями пространство под обломками?
alexey65 01 января 2019 | 15:09
baran_provokator: Можно, но бесполезно, если работы приостановлены.
tina56 01 января 2019 | 15:07
Миленький человечек! Живи долго, живи за всех, кто погиб!
Выздоравливай!
j_partizan 01 января 2019 | 15:10
Хорошая новогодняя новость, настоящее чудо.
j_partizan 01 января 2019 | 15:17
Почему до сих пор нет решения об обязательной установке в жилых домах сигнализаторов утечки газа с клапаном блокировки подачи газа, а также контролем исправности системы?