Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске извлекли десятимесячного ребенка

Малыш провел под обломками при сильном морозе более суток, но он жив. Об этом объявил штаб поисково-спасательных работ.



«Десятимесячный ребенок на реанимобиле едет в больницу», — сказал представитель штаба. «Состояние тяжелое», — проинформировали в скорой помощи. В официальном телеграм-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша «готовится реанимация».



Разбор завалов сегодня был приостановлен из-за угрозы новых обрушений. До сих пор неизвестна судьба почти сорока человек. Пока спасателям удалось достать тела семи погибших.

Пострадавшие в Магнитогорске не останутся без всесторонней помощи властей, — пообещал сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Завтра в Челябинской области будет объявлен день траура по погибшим в Магнитогорске.