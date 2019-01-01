Директор парка Горького в Москве будет уволен из-за ночного ЧП
Об этом распорядился столичный мэр. Он дал поручение департаменту культуры. Как сказал Сергей Собянин, людям основательно испортили праздник.
Пешеходный мост в парке обрушился ровно в полночь, когда звучал гимн. Пострадали 13 человек, большинство из них сейчас находятся в больницах.
Комментарии8
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pusto1 01 января 2019 | 14:58
Да и сам бы следом.
dzeniss 01 января 2019 | 14:58
"выплатят компенсации в размере до 500 тысяч рублей, пообещал мэр"... Надеюсь из своего кармана?..
alo0000 01 января 2019 | 14:59
dzeniss: А у «наследного принца» один карман.
polsan 01 января 2019 | 15:09
dzeniss: компенсации это правильно, но почему такое неравенство? В Магнитогорске семьям погибших выплатят всего по 100 тысяч рублей. Размер компенсации для остальных жителей составит по 50 тысяч рублей, а ведь они потеряли своё всё имущество и родных!
peresvet73 01 января 2019 | 15:00
А что, этот мост директор парка проектировал и строил? Если любая трагедия, лишь повод сделать кадровые перестановки, то всё так и будет продолжаться.
askol2016 01 января 2019 | 15:09
А собакину выговор за то, что не проверил расчет конструкции
busybackson 01 января 2019 | 15:11
До кучи увольте всех начальников ОВД, пожалуйста! Ехал с Ходынки в Черёмушки в час ночи как по Сталинграду 42-го.
mercer57 01 января 2019 | 15:20
а на счёт обрушения мостов мне понравилось. Продолжайте и дальше в этом духе !