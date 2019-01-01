Жилищно-коммунальные услуги подорожали сегодня в Москве
Тарифы увеличены, в среднем, примерно на 2%. В этом году платежи увеличиваются дважды, это связано с решением федеральных властей о повышении НДС. В следующий раз коммунальные тарифы в Москве будут увеличены в июле, почти на 5%.
Комментарии5
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vilingrad 01 января 2019 | 14:41
Под елочку вместе с новой ракеточкой...
tvitov66 01 января 2019 | 14:43
Какая неожиданность ... с чего это, в разгар стабильности?
polsan 01 января 2019 | 14:45
Стоит ли писать про каждое подорожание в отдельности, если известно достоверно, что порождает всё!
lager23 01 января 2019 | 14:46
Бессмысленна затея платить ворам больше!
piston33355 01 января 2019 | 14:56
Зато Крым наш и нет гейропейских ценностей.