Закрыт каток в московском парке Горького, где в новогоднюю ночь обрушился пешеходный мост
Это произошло ровно в полночь, когда в парке на больших экранах транслировали запись гимна России. Деревянный мост не выдержал веса людей, Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся поломкой. 13 человек пострадали, у многих переломы.
Комментарии4
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tvitov66 01 января 2019 | 14:41
Хвала нацЛидеру - канализация в сверхдержаве не взорвалась!
dzeniss 01 января 2019 | 14:45
Новая Ходынка
elenaj1959 01 января 2019 | 14:52
Очень показательная "поломка".
tverboul 01 января 2019 | 15:11
Это новость?? Об этом надо сообщать в новостной колонке?? Новостью было бы, если бы пешеходный мост обрушился, а каток все равно не закрыли бы. Катайтесь, мол, ребята. Празднуйте.