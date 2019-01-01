Спасательные работы в Магнитогорске остановлены, хотя судьба почти сорока человек так и неизвестна

В МЧС считают опасным продолжение разбора завалов в многоэтажном доме из-за угрозы новых обрушений. Пока извлечены тела семи человек и обнаружены останки еще одного.

Пострадавшие в Магнитогорске не останутся без всесторонней помощи властей, — пообещал сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Завтра в Челябинской области будет объявлен день траура по погибшим в Магнитогорске.