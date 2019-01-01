Спасательные работы в Магнитогорске остановлены, хотя судьба почти сорока человек так и неизвестна
В МЧС считают опасным продолжение разбора завалов в многоэтажном доме из-за угрозы новых обрушений. Пока извлечены тела семи человек и обнаружены останки еще одного.
Пострадавшие в Магнитогорске не останутся без всесторонней помощи властей, — пообещал сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Завтра в Челябинской области будет объявлен день траура по погибшим в Магнитогорске.
Комментарии12
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tvitov66 01 января 2019 | 14:39
"...хотя судьба почти сорока человек так и неизвестна..." - они разве не в Раю?
igorrrpadlowitchs 01 января 2019 | 14:40
То есть, власть никчемностей оставила умирать людей под завалом! Ни на что не способны путинские ублюдки!
wicked_digger 01 января 2019 | 14:54
igorrrpadlowitchs: ты текст прочитал, ублюдок?
tina56 01 января 2019 | 14:46
Преступное поведение МЧС в спасении убитых жителей дома не поддаётся разумному объяснению!
Вторые сутки "опасаются " разбирать завалы, люди оказались похороненными заживо!
Всё решают, как скрыть следы взрыва тротила.
za_stalina 01 января 2019 | 14:47
Жесть чему там обрушиваться?
dzeniss 01 января 2019 | 14:48
Кто строил эти дома, которые рушатся от газа и могут развалиться от разбора завалов?!... Ах да, "великая россия"...
belovnikita 01 января 2019 | 14:50
фюрерок попиарился, а только для этого и устраивали этот взрыв (рязанский сахарок)
dzeniss 01 января 2019 | 14:53
Завалы ерунда, главное повысить тарифы на ЖКХ и пенсионный возраст. ...Да, и выписать премию за ударный труд строителям и коммунальщикам.
alexey65 01 января 2019 | 14:56
Ребенка только что живого нашли!
Там люди могут быть еще живы!
Но откапывать их МЧС не будет, ибо опасно!
Вот интересно! А военные могут отказаться в атаку идти по причине опасности?
krs_sk 01 января 2019 | 15:00
Как интересно подаются сейчас плохие новости пропагандистами: случилось чп - пострадали 10 человек, через день уже 30 человек, потом уже 100 человек... везде ложь, независимых сми нет.
cimirse37 01 января 2019 | 15:09
Работы приостановлены в нижней части здания. Они будут продолжены с разборки верхней части , чтобы не допустить ее обрушения.
alexey65 01 января 2019 | 15:16
cimirse37: Проблема в том, что люди находятся именно в нижней части здания, а пока разберут верхнюю, пройдет еще несколько дней.