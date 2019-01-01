Дебоширом на борту пассажирского самолета Сочи-Москва оказался известный спортсмен
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Имя не называется, известно лишь, что это хоккеист, играющий и в России, и за рубежом. Во время новогоднего рейса спортсмен, летевший в бизнес-классе, слишком много выпил, после чего напал на стюардессу. Самолет пришлось экстренно сажать в Воронеже.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 01 января 2019 | 14:20
Дело Мамаева-Кокорина имеет достойных последователей ))))
detul 01 января 2019 | 14:22
2 года колонии поселения- пущай там поиграет. Заодно отдохнет, травмы залечит.
kitaiss 01 января 2019 | 14:26
на кичу гада...и попытку в изнасиловании инкриминировать...чтоб в петушином стойле обитался лет 8...
vilingrad 01 января 2019 | 14:31
Ну выпил человек, ну, отрепил стюардессу, ну, сломал шею соседу. Широкая русская душа, боец за Матушку Россею, слуга царю и тренеру...
oneoretwo 01 января 2019 | 14:32
...пора, как говорится, ПСИНУ озаботиться спец.зоной для спарцменоф...
perestarok 01 января 2019 | 14:33
"Дебоширом на борту пассажирского самолета Сочи-Москва оказался известный спортсмен"
Во распустили этих бездельников!
zloy_sok 01 января 2019 | 14:34
Вместо парашюта дать ему клюшку и ногой в зад...
osal 01 января 2019 | 14:48
Ну выпил с горя. В Думу не пустили. Оказалось недооценили.
Теперь пустят!
alexey65 01 января 2019 | 14:51
А фамилию не называют потому что известный?
heklya 01 января 2019 | 14:53
alexey65: А если фамилию назвать - откупиться будет сложнее.....
iguanodon 01 января 2019 | 14:57
heklya: Наоборот,проще все будет,фаны поддержат
yazva_sibirskaya 01 января 2019 | 15:16
iguanodon: какие такие фаны? Хулиганье-офники?
forward 01 января 2019 | 14:57
alexey65: в США не пустят
kruzalova 01 января 2019 | 14:57
Бедный Воронеж!
barkas 01 января 2019 | 15:01
Назвать негодяя по имени! А те, которые его отмазывают, уже работают над этим. Зря волнуетесь.
yazva_sibirskaya 01 января 2019 | 15:08
Да достали уже эти спортсмены. Сделали из них икону. Теперь они выделываются как хотят. В школах дети-спортсмены по их стопам идут - им пятерки ставят просто так, они вконец обнаглели, не учат вообще ничего, ведут себя по-хамски...
tverboul 01 января 2019 | 15:14
О спорт! Ты мир!