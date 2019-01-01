"Дебоширом на борту пассажирского самолета Сочи-Москва оказался известный спортсмен"

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Имя не называется, известно лишь, что это хоккеист, играющий и в России, и за рубежом. Во время новогоднего рейса спортсмен, летевший в бизнес-классе, слишком много выпил, после чего напал на стюардессу. Самолет пришлось экстренно сажать в Воронеже.