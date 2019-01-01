Молодежная сборная России по хоккею выиграла у сборной Канады в групповом этапе ЧМ среди игроков не старше 20 лет
Матч проходил в Ванкувере и закончился со счетом 2:1 в пользу россиян. После этой победы у России 12 очков и первое место в группе «А», Молодежная сборная не потерпела ни одного поражения в турнире и выиграла у Швейцарии, Чехии и Дании. Теперь ей предстоит матч с командой Словакии.
Комментарии1
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vilingrad 01 января 2019 | 14:33
Теперь, после 19 лет, Россия начала вставать с колен. У канадцев выиграли, пенси... не, не, ээээ, у канадцев выиграли...