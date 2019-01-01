На электронных торгах евро дорожает и стоит сейчас более 80 рублей
Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные, составляет 79 рублей 46 копеек. Курс доллара практически не изменился. Напомним, официальный курс – 69,47.
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Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные, составляет 79 рублей 46 копеек. Курс доллара практически не изменился. Напомним, официальный курс – 69,47.
Комментарии2
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vilingrad 01 января 2019 | 14:35
Первый экономист: депрессивные ожидания...
Второй экономист: волатильность стоимости нефти...
Третий: ...
Гражданин: Пи..ец...
oneoretwo 01 января 2019 | 14:35
...было отрезвеет только к 90 рэ за евро, а пока - оливье и водяра...