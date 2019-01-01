Дональд Трамп сделает паузу в процессе вывода американский военных из Сирии

Об этом сообщают зарубежные СМИ. Заявление Трампа прозвучало после того, как за день до этого данную новость сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, принявший участие в переговорах президента с главой объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. По словам сенатора, пауза нужна, чтобы, цитата, «оценить последствия вывода американских военных из Сирии».

Грэм также отметил, что на решение Трампа повлияла его первая в качестве главы Белого дома поездка в зону ведения армией США боевых действий за рубежом — в Ирак, 26-го декабря, пишет портал BBC. Сайт напоминает, что с решением Трампа, обнародованным около двух недель назад, был не согласен министр обороны Мэттис и также подавший в отставку координатор борьбы с группировкой ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) Брэтт Макгурк.

Ещё накануне Трамп настаивал на правильности своего решения, подчеркнув в Твиттере, что против него выступают «генералы-неудачники, которые не справились со своей работой». Одновременно с сообщением о выводе войск из Сирии, Трамп обещал сократить вдвое воинский контингент США в Афганистане. Владимир Путин, ранее также обещавший вывести основную группировку российских войск из Сирии, поставил под сомнение слова американского президента о скором уходе военных США из этой страны.

Действия в Сирии в ближайшее время будут иметь определяющее значение для всего региона. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов подчеркнул, что, при негативном развитии событий, ситуация в регионе может серьёзно ухудшится.