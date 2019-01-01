Киноактер и бывший участник КВН Владимир Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины
Он выступил с обращением к украинцам на телеканале 1+1. Для этого в эфире передвинули поздравление действующего президента, Петра Порошенко – оно прозвучало уже после наступления нового года.
Зеленского называют человеком, близким к одному из самых богатых бизнесменов Украины – Игорю Коломойскому. По результатам опросов актер занимает второе место по популярности после Юлии Тимошенко.
Комментарии5
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serhio_25__ 01 января 2019 | 14:19
Даёшь укропского Петросяна в президенты. У страны клоунов и президент должен быть профессиональным клоуном.
detul 01 января 2019 | 14:20
Все-таки Украина настоящая страна победившего капитализма. "The Show Must Go On" (с)
pravdatut 01 января 2019 | 14:25
Самый большой комик - это Пу. 20 лет дурит 145 миллионов.
sagen 01 января 2019 | 14:26
Да это Коломойский дурачка валяет, доиграется Беня, что его американцы внесут в список, не спасет и его положительная роль в 14 году.
lynat 01 января 2019 | 14:27
За мальчика еще никто всерьез не взялся... )