Многим россиянам не понравилось новогоднее обращение президента Путина

Об этом свидетельствуют комментарии под видеороликом на сайте «Первого канала» и «Россия 1», а также в YouTube. Кроме того, пользователи интернета поставили большое количество дизлайков – знаков отрицательной оценки и того, что ролик им не нравится. Так, например, на сайте Первого канала у обращения президента было 12 тысяч знаков одобрения и более 66 тысяч дизлайков. Судя по комментариям, основные претензии россиян касаются повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин и тарифов ЖКХ, а также новых налогов.