Многим россиянам не понравилось новогоднее обращение президента Путина
Об этом свидетельствуют комментарии под видеороликом на сайте «Первого канала» и «Россия 1», а также в YouTube. Кроме того, пользователи интернета поставили большое количество дизлайков – знаков отрицательной оценки и того, что ролик им не нравится. Так, например, на сайте Первого канала у обращения президента было 12 тысяч знаков одобрения и более 66 тысяч дизлайков. Судя по комментариям, основные претензии россиян касаются повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин и тарифов ЖКХ, а также новых налогов.
Комментарии12
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piter_ug 01 января 2019 | 14:12
//Многим россиянам не понравилось ...//
Но они упорно продолжают подставлять уши под новые порции лапши, хотя последний срок, когда они могли бы это делать - 2011 год.
vtodorol 01 января 2019 | 14:16
Поваряты!!! Ау!! Расскажите ,что вам понравилось !!Но вы не видели секретную часть обращения ! Там ещё больше пожеланий и обещаний,обещаний,обещаний......Как вам начало "десятилетия ярких побед" ?!
kir_pich_101 01 января 2019 | 14:17
И почти все, кого видел, говорили:
Да пошел ты...
Да чтоб тебе...
И тебя туда же...
...Короче радовались...
piterrr 01 января 2019 | 14:18
А уж не те ли это "многие россияне", которые неконституционно переназначили эту крысу гэбистскую и выдали тем самым этой моли ещё на 6 лет лицензию на собственное обворовывание и истребление?!
payalnick 01 января 2019 | 14:37
В телевизионную мастерскую приходит мальчик.
-Дяденька, сделайте на нашем телевизоре дворники!
-Мальчик. На телевизорах дворников не бывает. Только на автомобилях.
-Жалко! А то ,когда по телевизору Президента показывают, дедушка сильно плюется. Мне потом мультики не видно
vilingrad 01 января 2019 | 14:37
Патрик! Ты поставил лайк под видео-блабла любимого вождя?!
kitaiss 01 января 2019 | 14:43
сразу же покоробила первая фраза плеши: "Уважаемые граждане России..."
что это? оговорка по фрейду? типа как арестованные и осужденные обращаются к ментам - Гражданин Начальник...
подозревает, что могёт залететь на нары...и тогда весь народ для него станет ГРАЖДАНИНОМ НАЧАЛЬНИКОМ!
cromwel 01 января 2019 | 14:49
А бегать и голосовать за Вову вам понравилось? Вы где были раньше? Вы пьяны были 19 лет?
lager23 01 января 2019 | 14:54
Подпольный миллиардер-скромняга учит нас жизни, делает выводы, напутствует, но никак не поздравляет, это больше похоже на издевательство в особо циничной форме....наглая личность, нахал, иначе не назовёшь эту гниду!
fedor57 01 января 2019 | 14:56
Аудитория Путина отнюдь не интернет-пользователи, а зрители центральных ТВ каналов. С интернетом и его пользователями он активно борется, завинчивая гайки всё сильнее.
vit0nix 01 января 2019 | 15:06
да ничего страшного, комменты к видеоролику уже закрыли и все стало чистенько и хорошо как на погосте
tverboul 01 января 2019 | 15:19
12 тыс. лайков, 66 тыс. дислайков, остальные 146 млн просто не смотрели.