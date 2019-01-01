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Эксклюзив Эха 14:06, 01 января 2019

Зюганов: Нынешняя политика российской власти ведет только к ухудшению условий жизни граждан страны

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что меры, которые начинают действовать с сегодняшнего дня, только ухудшат положение простых людей.
«Мы 10 лет топчемся на месте, а то и все больше приседаем с точки зрения доходов граждан, а цены и тарифы повышаются. Олигархи жиреют и богатеют — 23 олигарха получили в 2018 году доход больше, чем весь прирост бюджета российского. На мой взгляд, это абсолютно ненормально», — сказал политик.
Зюганов отметил, что российское правительство только «подкидывает все больше каких-то абсолютно не продуманных и провокационных решений».
«Вслед за людоедской пенсионной реформой, родились законы о самозанятых, продолжают душить людей бесконечными поборами: самозанятые и так еле выживают, а их облагают налогом. Обязательно будут последствия приватизации коммунального хозяйства. Я считаю, что те, кто внес это решение, они откровенные провокаторы — кроме наживы ни о чем не думают», — подчеркнул он.
Зюганов добавил, что уже в этом году власти разрабатывают новые идеи, которые сделают население еще беднее.
В тоже время политик выразил надежду, что «благоразумие возьмет верх», и правительство будет вести «созидательную политику». «Мы для этого будем делать все», — заверил он.

Комментарии

24

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wild_division 01 января 2019 | 14:13

Вот же красный, лицемерный хамелеон. Одной рукой голосует тварь, другой пишет кляузы.
И как его земля носит?

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 01 января 2019 | 14:18

Я состою в КПРФ, но агитирую за отставку Зюганова.

wild_division 01 января 2019 | 14:22

pretendent_2012: Когда же вы все комуняки сдохнете наконец?

ugas 01 января 2019 | 14:50

wild_division: Надо было в 91-м пару десятков особо активных развешать на фонарях, а КПРФ - запретить!

pusto1 01 января 2019 | 15:00

ну и отставите вы Зю, а дальше что? Будете вместе вылизовать у власти.

iguanodon 01 января 2019 | 15:00

pretendent_2012: Почему КП РФ так небрежно обошлась с членами КПСС?

sprav77 01 января 2019 | 14:15

Зюганов только бла-бла-бла. Толку от него не было, нет и не будет. Как и от всей КПРФ.

kottigr1 01 января 2019 | 14:26

sprav77: Надо в РФ улицы назвать именами маршалов ФСБ Зюганова, Жириновского, Гундяева...

tv_victim 01 января 2019 | 14:16

«Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев.»

Гоголь Н.В. «Мертвые души»

polsan 01 января 2019 | 14:16

Зюганов добавил, что уже в этом году власти разрабатывают новые идеи, которые сделают население ещё беднее.

Себя к беднеющему населению России г. Зюганов не относит! Хорошо жили и живут коммунстические бонзы в РФ!

woodworld 01 января 2019 | 14:18

Дедушка Зю такую крамолу только на Эхе может сказать

encopresis 01 января 2019 | 14:19

А себя коммуняка к кому причисляет - к пламенным революционерам и верным ленинцам, что-ли? Сука, отожравшаяся на бюджетных харчах с барского стола!

payalnick 01 января 2019 | 14:19

У Зюганова жизнь прожита зря. Не как у Николая Островского. Ему будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы

doctorev 01 января 2019 | 14:36

Он так не считает.

sagen 01 января 2019 | 14:23

Зюганов в роли Вия. Кто поднял веки этому задрипанному борцу за права трудящихся? Пусть спит дальше в своей Думе.

chnch 01 января 2019 | 14:30

Так что там с референдумом? Не сказал? Ну молодцы, чё...

lager23 01 января 2019 | 14:38

Зюганов — политическая проститутка, как и его полумаразматичная партия прохиндеев и демагогов, паразитирующих на прошлом за счёт сегодняшнего бюджета страны!

oneoretwo 01 января 2019 | 14:38

«Мы для этого будем делать все», — заверил он.
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...да уж, видим - стараешься: прилип к корыту так, что и ломом не оторвать...

dyymm 01 января 2019 | 14:45

Предатель Зю - политический труп с 1996 года, а всё ещё смеет вякать.

cromwel 01 января 2019 | 14:46

Ах ты проститутка! А не ты ли весь срок нежно очко власти вылизывал? Ты, скотина с дружками 25 лет греешь жопу себе и дружкам в думе,

captaingeorge 01 января 2019 | 14:54

Дядя Гена прекрасно устроился! Кудахчет себе под нос четверть века, получая бонусы за непересечение красной черты и за обеспечение легитимности действующего режима. Только вот выборы мешают спокойному течению жизни - нервируют (не дай бог выиграю). Самое большое достижение КПРФ за всю современную историю - удаление бородавки с носа ее лидера, других нет...

piter_ug 01 января 2019 | 14:56

Так ты, краснопузый, тоже есть та самая власть!

ivan14 01 января 2019 | 15:02

Именно Вы и Жириновские с Мироновыми делите захваченную власть с Путиным и отвечать Вам

ulagai 01 января 2019 | 15:12

Мерзкий комуняка-миллионер,льёт крокодиловы слёзы.А сам живёт на Тверской,носит Бриони,получает лимоны деревянных,ездит с извозчиком.Борец,.ля!

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