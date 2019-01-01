Зюганов: Нынешняя политика российской власти ведет только к ухудшению условий жизни граждан страны
Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что меры, которые начинают действовать с сегодняшнего дня, только ухудшат положение простых людей.
«Мы 10 лет топчемся на месте, а то и все больше приседаем с точки зрения доходов граждан, а цены и тарифы повышаются. Олигархи жиреют и богатеют — 23 олигарха получили в 2018 году доход больше, чем весь прирост бюджета российского. На мой взгляд, это абсолютно ненормально», — сказал политик.
Зюганов отметил, что российское правительство только «подкидывает все больше каких-то абсолютно не продуманных и провокационных решений».
«Вслед за людоедской пенсионной реформой, родились законы о самозанятых, продолжают душить людей бесконечными поборами: самозанятые и так еле выживают, а их облагают налогом. Обязательно будут последствия приватизации коммунального хозяйства. Я считаю, что те, кто внес это решение, они откровенные провокаторы — кроме наживы ни о чем не думают», — подчеркнул он.
Зюганов добавил, что уже в этом году власти разрабатывают новые идеи, которые сделают население еще беднее.
В тоже время политик выразил надежду, что «благоразумие возьмет верх», и правительство будет вести «созидательную политику». «Мы для этого будем делать все», — заверил он.
Комментарии24
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wild_division 01 января 2019 | 14:13
Вот же красный, лицемерный хамелеон. Одной рукой голосует тварь, другой пишет кляузы.
И как его земля носит?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 01 января 2019 | 14:18
Я состою в КПРФ, но агитирую за отставку Зюганова.
wild_division 01 января 2019 | 14:22
pretendent_2012: Когда же вы все комуняки сдохнете наконец?
ugas 01 января 2019 | 14:50
wild_division: Надо было в 91-м пару десятков особо активных развешать на фонарях, а КПРФ - запретить!
pusto1 01 января 2019 | 15:00
ну и отставите вы Зю, а дальше что? Будете вместе вылизовать у власти.
iguanodon 01 января 2019 | 15:00
pretendent_2012: Почему КП РФ так небрежно обошлась с членами КПСС?
sprav77 01 января 2019 | 14:15
Зюганов только бла-бла-бла. Толку от него не было, нет и не будет. Как и от всей КПРФ.
kottigr1 01 января 2019 | 14:26
sprav77: Надо в РФ улицы назвать именами маршалов ФСБ Зюганова, Жириновского, Гундяева...
tv_victim 01 января 2019 | 14:16
«Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
polsan 01 января 2019 | 14:16
Зюганов добавил, что уже в этом году власти разрабатывают новые идеи, которые сделают население ещё беднее.
Себя к беднеющему населению России г. Зюганов не относит! Хорошо жили и живут коммунстические бонзы в РФ!
woodworld 01 января 2019 | 14:18
Дедушка Зю такую крамолу только на Эхе может сказать
encopresis 01 января 2019 | 14:19
А себя коммуняка к кому причисляет - к пламенным революционерам и верным ленинцам, что-ли? Сука, отожравшаяся на бюджетных харчах с барского стола!
payalnick 01 января 2019 | 14:19
У Зюганова жизнь прожита зря. Не как у Николая Островского. Ему будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы
doctorev 01 января 2019 | 14:36
Он так не считает.
sagen 01 января 2019 | 14:23
Зюганов в роли Вия. Кто поднял веки этому задрипанному борцу за права трудящихся? Пусть спит дальше в своей Думе.
chnch 01 января 2019 | 14:30
Так что там с референдумом? Не сказал? Ну молодцы, чё...
lager23 01 января 2019 | 14:38
Зюганов — политическая проститутка, как и его полумаразматичная партия прохиндеев и демагогов, паразитирующих на прошлом за счёт сегодняшнего бюджета страны!
oneoretwo 01 января 2019 | 14:38
«Мы для этого будем делать все», — заверил он.
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...да уж, видим - стараешься: прилип к корыту так, что и ломом не оторвать...
dyymm 01 января 2019 | 14:45
Предатель Зю - политический труп с 1996 года, а всё ещё смеет вякать.
cromwel 01 января 2019 | 14:46
Ах ты проститутка! А не ты ли весь срок нежно очко власти вылизывал? Ты, скотина с дружками 25 лет греешь жопу себе и дружкам в думе,
captaingeorge 01 января 2019 | 14:54
Дядя Гена прекрасно устроился! Кудахчет себе под нос четверть века, получая бонусы за непересечение красной черты и за обеспечение легитимности действующего режима. Только вот выборы мешают спокойному течению жизни - нервируют (не дай бог выиграю). Самое большое достижение КПРФ за всю современную историю - удаление бородавки с носа ее лидера, других нет...
piter_ug 01 января 2019 | 14:56
Так ты, краснопузый, тоже есть та самая власть!
ivan14 01 января 2019 | 15:02
Именно Вы и Жириновские с Мироновыми делите захваченную власть с Путиным и отвечать Вам
ulagai 01 января 2019 | 15:12
Мерзкий комуняка-миллионер,льёт крокодиловы слёзы.А сам живёт на Тверской,носит Бриони,получает лимоны деревянных,ездит с извозчиком.Борец,.ля!