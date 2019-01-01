Зюганов: Нынешняя политика российской власти ведет только к ухудшению условий жизни граждан страны

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что меры, которые начинают действовать с сегодняшнего дня, только ухудшат положение простых людей.

«Мы 10 лет топчемся на месте, а то и все больше приседаем с точки зрения доходов граждан, а цены и тарифы повышаются. Олигархи жиреют и богатеют — 23 олигарха получили в 2018 году доход больше, чем весь прирост бюджета российского. На мой взгляд, это абсолютно ненормально», — сказал политик.

Зюганов отметил, что российское правительство только «подкидывает все больше каких-то абсолютно не продуманных и провокационных решений».

«Вслед за людоедской пенсионной реформой, родились законы о самозанятых, продолжают душить людей бесконечными поборами: самозанятые и так еле выживают, а их облагают налогом. Обязательно будут последствия приватизации коммунального хозяйства. Я считаю, что те, кто внес это решение, они откровенные провокаторы — кроме наживы ни о чем не думают», — подчеркнул он.

Зюганов добавил, что уже в этом году власти разрабатывают новые идеи, которые сделают население еще беднее.

В тоже время политик выразил надежду, что «благоразумие возьмет верх», и правительство будет вести «созидательную политику». «Мы для этого будем делать все», — заверил он.