Жизнь в России в новом году заметно подорожает
Доходы населения падают пятый год подряд, а теперь сократятся еще больше, потому что вступило в силу повышение пенсионного возраста – поэтапно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Налог на добавленную стоимость вырос с 18% до 20%. В этой связи подорожают продукты, электроника, а сильнее всего, по ожиданиям ритейлеров, одежда – от 5% до 20%.
Рост цен на товары также будет вызван тем, что с этого дня акцизы на бензин выросли в полтора раза, а нефтяники собираются поднять цены на топливо на 10%, то есть на 4-5 рублей за литр. А на сигареты еще и акцизы повысят, так что табачные изделия подорожают процентов на 5%. Придется больше платить за коммунальные услуги.
Тарифы ЖКХ теперь растут не раз в год, а дважды — на 1,7% с этого дня и еще на 2,4% — с 1 июля. Дополнительно на 1% вырастут потребительские цены на всю продукцию с пластиковой упаковкой. Это вызвано желанием Минприроды увеличить экологический сбор, который производители платят государству за утилизацию. Новостройки вырастут в цене на 10-15% из-за фактической отмены долевого строительства.
Комментарии12
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piston33355 01 января 2019 | 14:11
Что такое подорожает? Значит больше налогов на поддержание обороноспособности страны? А что русскому человеку еще нужно кроме величия Родины? Ничего, мы готовы потерпеть, пусть тяжело. Зато у нас есть православие и нет геев.
pattrick1 01 января 2019 | 14:22
Жизнь в России в новом году заметно подорожает...
Бандера придёт, порядок наведёт. Россию и россиян могут спасти только А.Навальный и жидобандеровцы.
ulagai 01 января 2019 | 14:43
pattrick1: Патруша,с Н.Г. тебя!Навальный,разве не ваш?
ulagai 01 января 2019 | 14:12
Ну а как ещё,при Пугабыче может быть?Драть населиние,другого он и не умел.
piterrr 01 января 2019 | 14:13
Да нет никакой жизни в России!!..Она давно уже украдена окурком гэбистским с питерской помойки и вместо неё этим гопником подзаборным гражданам РФ подсунуты ракеты, ядерный рай, нищета, беззаконие, Крым, социальная несправедливость, бесправие, Украина, Сирия, Трамп и прочее..
tv_victim 01 января 2019 | 14:13
«Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь - к этому вопросу они, по-видимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут...»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа ташкентцы»
detul 01 января 2019 | 14:17
Сколько приятных и ожидаемых событий ждет нас в наступившем году. А главное, уже скоро будет выполнено основное требование Президента - будет создано 25 млн. высокооплачиваемых рабочих мест. И эти повышения цен будут просто незаметны.
Если конечно наш Президент, обещая создание этих рабочих мест, имел ввиду Россию. Так то, если говорить о всем мире, то благодаря его решениям, эти места созданы. Растут армии, военные заказы, вывозимые эффективными менеджерами и управленцами из России капиталы тоже способствуют созданию новых рабочих мест в банках и налоговых органах стран, куда эти капиталы вывозятся.
Вообще наш Президент никогда не врет, если буквально понимать им сказанное и не додумывать за него.
do2112 01 января 2019 | 14:28
Я так понимаю если где то убыло то где то прибавится ну чтож население станет ещё беднее а число миллеордеров ешё выростит они при нашем царе стабильно растут
vilingrad 01 января 2019 | 14:28
«Мы ничего никому не простим»(Марьяша Мордастая в жиме лежа)
oneoretwo 01 января 2019 | 14:30
...пока быдло еще пережевывает жвачку из новогоднего оливье с водярой, об этом без толку напоминать...
tina56 01 января 2019 | 14:33
Выбраться из путинского болота Россия самостоятельно не сможет.
В верхних эшелонах нет объединяющей силы против узупратора, а внизу живут рабы.
tina56 01 января 2019 | 14:37
Кстати, умиляет объяснение повышения НДС. Видите ли, оно пойдёт на выполнение?! указов путина. Этот чувак за наш счёт себе как бы рейтинг мечтает поднять?! А из награбленного собой и своими присосками нельзя было улучшить жизнь россиян?!