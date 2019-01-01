Жизнь в России в новом году заметно подорожает...

Доходы населения падают пятый год подряд, а теперь сократятся еще больше, потому что вступило в силу повышение пенсионного возраста – поэтапно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Налог на добавленную стоимость вырос с 18% до 20%. В этой связи подорожают продукты, электроника, а сильнее всего, по ожиданиям ритейлеров, одежда – от 5% до 20%.

Рост цен на товары также будет вызван тем, что с этого дня акцизы на бензин выросли в полтора раза, а нефтяники собираются поднять цены на топливо на 10%, то есть на 4-5 рублей за литр. А на сигареты еще и акцизы повысят, так что табачные изделия подорожают процентов на 5%. Придется больше платить за коммунальные услуги.

Тарифы ЖКХ теперь растут не раз в год, а дважды — на 1,7% с этого дня и еще на 2,4% — с 1 июля. Дополнительно на 1% вырастут потребительские цены на всю продукцию с пластиковой упаковкой. Это вызвано желанием Минприроды увеличить экологический сбор, который производители платят государству за утилизацию. Новостройки вырастут в цене на 10-15% из-за фактической отмены долевого строительства.