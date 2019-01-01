Из-за угрозы обрушения дома в Магнитогорске почти на сутки приостановлена поисковая операция

Под обломками могут находиться десятки человек. Официальное число погибших – семь человек. Спасатели обнаружили еще одно тело, но его пока не удалось извлечь из-под завалов. Пять человек были госпитализированы. Судьба еще 36 — остается неизвестной.

Существует реальный риск новых обрушений. Одна из стен дома теряет устойчивость, и продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, сообщили в МЧС. В первую очередь спасатели займутся демонтажем нависающих конструкций – после этого спасательную операцию продолжат. Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту обрушения.

Вокруг дома в зоне 40 метров выставлено плотное оцепление. Взрыв газа разрушил десятки квартир. Он был мощным и произошёл внезапно. Об этом рассказала одна из пострадавших Юлия Гаврилова.

В школе рядом с пострадавшим от взрыва домом организован пункт выдачи гуманитарной помощи. Также здесь функционирует штаб по работе с населением. Сюда приходят близкие тех, кто проживал в обрушившемся подъезде. Они пытаются получить хоть какую-то информацию о пропавших. Видеозапись разговоров с ними опубликовал портал znak.com.

Некоторые жители уцелевших подъездов по-прежнему остаются в своих квартирах. Еще накануне вечером им подключили электричество, газа в доме нет.

Вся необходимой помощь пострадавшим после взрыва в одном из домов Магнитогорска будет оказана, причём в кратчайшие сроки. Об этом сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем видеообращении. Дубровский добавил, что до того времени, как новое жилье будет найдено и приобретено, людям будет предложено проживание в общежитии или компенсацию на съем квартиры.

Завтра в Челябинской области объявлен день траура. В регионе будут приспущены флаги.