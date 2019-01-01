Из-за угрозы обрушения дома в Магнитогорске почти на сутки приостановлена поисковая операция
Под обломками могут находиться десятки человек. Официальное число погибших – семь человек. Спасатели обнаружили еще одно тело, но его пока не удалось извлечь из-под завалов. Пять человек были госпитализированы. Судьба еще 36 — остается неизвестной.
Существует реальный риск новых обрушений. Одна из стен дома теряет устойчивость, и продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, сообщили в МЧС. В первую очередь спасатели займутся демонтажем нависающих конструкций – после этого спасательную операцию продолжат. Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту обрушения.
Вокруг дома в зоне 40 метров выставлено плотное оцепление. Взрыв газа разрушил десятки квартир. Он был мощным и произошёл внезапно. Об этом рассказала одна из пострадавших Юлия Гаврилова.
В школе рядом с пострадавшим от взрыва домом организован пункт выдачи гуманитарной помощи. Также здесь функционирует штаб по работе с населением. Сюда приходят близкие тех, кто проживал в обрушившемся подъезде. Они пытаются получить хоть какую-то информацию о пропавших. Видеозапись разговоров с ними опубликовал портал znak.com.
Некоторые жители уцелевших подъездов по-прежнему остаются в своих квартирах. Еще накануне вечером им подключили электричество, газа в доме нет.
Вся необходимой помощь пострадавшим после взрыва в одном из домов Магнитогорска будет оказана, причём в кратчайшие сроки. Об этом сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем видеообращении. Дубровский добавил, что до того времени, как новое жилье будет найдено и приобретено, людям будет предложено проживание в общежитии или компенсацию на съем квартиры.
Завтра в Челябинской области объявлен день траура. В регионе будут приспущены флаги.
Комментарии6
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turrinn 01 января 2019 | 14:07
некого там уже спасать.
kitaiss 01 января 2019 | 14:10
Из-за угрозы обрушения дома в Магнитогорске почти на сутки приостановлена поисковая операция
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некому там спасать...типа новый год - надо же бухнуть...
arkadiy48 01 января 2019 | 14:12
ввввввввввввввввввввв
pravdatut 01 января 2019 | 14:20
Плохо провели спасательную операцию. Ничего удивительного. В Доме живет бедный народ, даже мебели толком нет в месте разружения и завалов.
dzeniss 01 января 2019 | 14:29
От газа такие разрушения?!.. Или газ особенный, или дома в России строят хреново... Не украдёшь - не проживёшь. Система прогнила насквозь.
puli2_4 01 января 2019 | 14:36
Я конечно не знаток , но я не верю , что газ так взрывает дома . Это , что-то другое .