Американская межпланетная станция приблизилась к астероиду на окраине Солнечной системы

New Horizons, запущенный более 12 лет назад, тем самым установил рекорд: никогда ранее стартовавшие с Земли аппараты не забирались так далеко. Астероид Ultima Thule находится на расстоянии в 6 с половиной миллиардов километров от нашей планеты. Американская станция, между тем, полетит еще дальше.