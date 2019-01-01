Американская межпланетная станция приблизилась к астероиду на окраине Солнечной системы
New Horizons, запущенный более 12 лет назад, тем самым установил рекорд: никогда ранее стартовавшие с Земли аппараты не забирались так далеко. Астероид Ultima Thule находится на расстоянии в 6 с половиной миллиардов километров от нашей планеты. Американская станция, между тем, полетит еще дальше.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wild_division 01 января 2019 | 13:41
Фантастика.
ura_123 01 января 2019 | 13:44
wild_division: Да ладно! Вон в рассеюшке попы возмущаются фильмом выпущеным более 40 лет тому в зад! Вот это точно фантастика)))