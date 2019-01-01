Новый президент вступает сегодня в должность в Бразилии
Жаир Болсонару победил на выборах, которые прошли еще в октябре прошлого года. Кандидат от ультраправой партии получил тогда 55% голосов избирателей. В столице Бразилии сегодня ожидается масштабная церемония, на инаугурацию могут прийти до полмиллиона человек. В этой связи власти принимают повышенные меры безопасности.
Комментарии1
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timbuktu 01 января 2019 | 13:43
карнавал будет? а то там наши скрепозные присутствуют и.вдруг,дадут слабину?!