ЧП в Японии: в толпу людей, отмечавших Новый год в Токио, врезался автомобиль
Пострадали 9 человек. Полиция задержала водителя, который признался, что совершил наезд преднамеренно. Таким образом, он, по сообщениям местной прессы, выражал свой протест против сохранения в Японии смертной казни.
Комментарии1
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zibex 01 января 2019 | 13:45
Ребята на Эхе, особенно те кто в погонах - хватит забивать Японией свои ужасные новости - не считайте людей за идиотов!!