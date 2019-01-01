Пакет законов о повышении пенсионного возраста вступил в силу с сегодняшнего дня
В частности, устанавливается переходный период для тех, кто достигает возраста выхода на пенсию по прежним правилам: они смогут оформить ее на шесть месяцев раньше, чем это предусмотрено новыми законами. В целом же, для мужчин пенсионный возраст повышен до 65 лет, для женщин – до 60. По-иному нельзя было поступить, — неоднократно заявлял, в частности, президент Владимир Путин.
Решение властей повысить возраст выхода на пенсию вызвало серьезное недовольство многих граждан: на протяжении нескольких месяцев по всей стране проходили акции протеста, социологи зафиксировали заметное падение рейтингов президента, правительства и «Единой России».
Комментарии3
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neprostotak 01 января 2019 | 13:34
Порошенко (как вангует вся кремлядская шобла, с рейтингом ниже плинтуса) встречал Новый Год на Майдане с толпой народу!!!
А в каком бункере встречал НГ пуйло, с рейтингом 86%?!?
popov_m 01 января 2019 | 13:38
"Спасибо товарищу Сталину, за наше "счастливое" детство!"
alex949 01 января 2019 | 13:44
Рашке надо не один десяток лет, чтобы достичь такого уровня развития экономики, повышения благосостояния народа, обороноспособно ти, подлинной европейской демократии, как этого достигла Украина после революции достоинства !