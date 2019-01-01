Судьба почти сорока человек до сих пор неизвестна в Магнитогорске
В МЧС считают, что люди еще могут находиться под обломками части жилой многоэтажки, которая обрушилась уже более суток назад. Из-за угрозы дальнейшего разрушения дома поисково-спасательные работы сегодня были приостановлены. Пока извлечены 7 тел и обнаружены останки еще одного человека. На Урале сейчас стоят сильные морозы, ночью было за -20.
Комментарии2
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grs_alx_112018 01 января 2019 | 13:42
Итого к завтрашнему утру будем иметь около 48 жмурив. Просто если с обезвоживанием еще как-то можно терпеть до двух-трех суток, то при переохлаждении - несколько часов.
waldy 01 января 2019 | 13:44
Блин... Мой аккаунт попросту стёрли!!! Я просто не могу на него зайти. И только удалив кокие в моём компе удалась зайти на сайт под своим ником. Мдяяя... Примерно лет 6или 7 раша меня терпела.. Но как говорится, правда глаза колет. Ну да плевать. Живите в своём мутном болоте ватных дебилов.