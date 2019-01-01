Судьба почти сорока человек до сих пор неизвестна в Магнитогорске

В МЧС считают, что люди еще могут находиться под обломками части жилой многоэтажки, которая обрушилась уже более суток назад. Из-за угрозы дальнейшего разрушения дома поисково-спасательные работы сегодня были приостановлены. Пока извлечены 7 тел и обнаружены останки еще одного человека. На Урале сейчас стоят сильные морозы, ночью было за -20.