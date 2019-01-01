Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете

Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков в YouTube. На странице «России-1» новогоднее обращение получило около тысячи «лайков» и более 4 тысяч «дизлайков», то есть знаков одобрения и неодобрения соответственно.

У обращения на «Первом канале – 12 тысяч «лайков», а «дизлайков» — больше 66 тысяч. Это притом, что по декабрьским данным ВЦИОМа, деятельность президента одобряет почти 65% россиян, а количество «лайков» легко накрутить с помощью прокремлевских ботов.

Новогоднее поздравление президента как и всегда было записано заранее. Из-за трагедии в Магнитогорске менять его не стали. Хотя, судя по комментариям на портале YouTube, это далеко не главное, что стало причиной большого количества «дизлайков».

Основные претензии в том, что Путин подарил россиянам повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин и тарифов ЖКХ, ввел налоги для самозанятых. Путин поздравил россиян с Новым годом в 16-й раз.