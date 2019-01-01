Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете
Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков в YouTube. На странице «России-1» новогоднее обращение получило около тысячи «лайков» и более 4 тысяч «дизлайков», то есть знаков одобрения и неодобрения соответственно.
У обращения на «Первом канале – 12 тысяч «лайков», а «дизлайков» — больше 66 тысяч. Это притом, что по декабрьским данным ВЦИОМа, деятельность президента одобряет почти 65% россиян, а количество «лайков» легко накрутить с помощью прокремлевских ботов.
Новогоднее поздравление президента как и всегда было записано заранее. Из-за трагедии в Магнитогорске менять его не стали. Хотя, судя по комментариям на портале YouTube, это далеко не главное, что стало причиной большого количества «дизлайков».
Основные претензии в том, что Путин подарил россиянам повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин и тарифов ЖКХ, ввел налоги для самозанятых. Путин поздравил россиян с Новым годом в 16-й раз.
Комментарии31
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dominator13 01 января 2019 | 13:43
Утром 31 декабря 1994 года российские бронированные армады начали штурм чеченской столицы. 90 тысячная группировка агрессоров, поддержанная 6 тысячами единиц тяжелой и легкой бронетехники, артиллерийских установок, реактивных ракетных систем и вспомогательной техники, под постоянным воздушным прикрытием и массированных авиационных атак, вошли в Грозный (Джохар) с трех сторон.
Ожесточенные бои развернулись прямо перед Президентским дворцом. Мобильные группы чеченских солдат и сельских ополченцев расстреливали танки и БМП из гранатометов.
В боях 31 декабря 1994 года и в последующие дни января 1995 года чеченские муджахиды, которые состояли в основном из сельского ополчения, наголову разбили штурмующие российские войска. Затем последовало множество других штурмов, в которых чеченские бойцы и ополченцы продемонстрировали несгибаемую волю и мужество.
Сотни единиц бронетехники и тысячи тел уничтоженных агрессоров валялись на улицах чеченской столицы. Целые полки и бригады были разгромлены в тех беспримерных боях. Сотни оккупантов были захвачены в плен.
Что не вспоминаете свой позор, можемпоаторители?
solomonmudrec 01 января 2019 | 13:45
dominator13: ну дорогой партнер мы поменялись местами, тогда у нас у власти был алкаш эльцер, а сейчач у вас у власти свинорылый алкаш поросенко, это вы должны проиграть