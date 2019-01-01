Пострадавшие из-за обрушения моста в Парке Горького в удовлетворительном состоянии

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка. «По данным департамента здравоохранения, всем обратившимся своевременно оказана медицинская помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что мост планируют восстановить в ближайшее время. «Причины случившегося выясняются. Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме с 2 января. Остальные площадки парка работают в штатном режиме», — сообщили в парке.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали 13 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города взяли под контроль расследование причин обрушения конструкции.