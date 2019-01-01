Пострадавшие из-за обрушения моста в Парке Горького в удовлетворительном состоянии
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.
«По данным департамента здравоохранения, всем обратившимся своевременно оказана
медицинская помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное», —
сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что мост планируют восстановить в ближайшее время. «Причины случившегося выясняются. Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме с 2 января. Остальные площадки парка работают в штатном режиме», — сообщили в парке.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали 13 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города взяли под контроль расследование причин обрушения конструкции.
Комментарии2
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tv_victim 01 января 2019 | 13:29
"Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, если в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. "
М. Жванецкий. "Когда нужны герои".
otets_zvezdonyi 01 января 2019 | 13:34
в удовлетворительном это как? немного лучше, чем люди из магнитогорского дома?