В Магнитогорске приостановлена поисково-спасательная операция из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций

Их будут разбирать – это займет около суток.

Пострадавшим и оставшимся без жилья после взрыва в одном из домов Магнитогорска оказывается психологическая помощь. Об этом рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Она добавила, что на телефоны горячей линии поступило более полутора тысяч звонков.

Завтрашний день в Челябинской области объявлен Днем траура по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом говорится в распоряжении губернатора Бориса Дубровского.

Пресс-служба главы региона сообщает, что на организацию похорон погибших будет дополнительно выделено по 25 тысяч рублей.

Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлен выбор — бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.