Руководитель Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт призвал лишить статуса РУСАДА из-за сорванного дедлайна
Экспертам WADA до 31 декабря не был предоставлен доступ в Московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы спортсменов. Между тем, это было одним из условий восстановления статуса РУСАДА, — сообщает «Советский спорт».
Комментарии12
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kottigr1 01 января 2019 | 12:37
Российские жулики от спорта уже запутались в тех пробирках в которые ссали..
serhio_25__ 01 января 2019 | 12:40
kottigr1: Хорошо что есть ты, который по вкусу мочи может всю мочу распределить по вкусу
kottigr1 01 января 2019 | 12:42
serhio_25__: Делитесь собственным опытом ?
serhio_25__ 01 января 2019 | 12:52
kottigr1: Вообще-то это ты это делаешь, да ещё и хвастаешься этим
aspid55 01 января 2019 | 13:07
serhio_25__: маня, ты сегодня не вы форме. Вышла на дежурство в сильно потертом виде.
Видать терли тебя всю ночь коллеги.
Но даже в таком виде ты должна признать, что обоссались вы крепко.
Теперь так и будете обоссанутые ходить.
oblom0011 01 января 2019 | 12:52
kottigr1:
Алексей, сколько Вам надо выпить мочи, что бы определить химсостав? Вас либерастов можно свободно использовать вместо ВАДА, заодно нагрузка на запущенную преступным режимом канализацию снизится.
aspid55 01 января 2019 | 13:04
oblom0011: Облом, у тебя в жопе лом?
ну-ну, не плач, ы дадим тебя калач, ты его засунешь в срач. Будет он тебе как мяч.
neon999 01 января 2019 | 12:55
Где Русский Мир, там и Русский Ад.
Пусть вся эта банда воров и наследников палачей, окопавшаяся в Кремле,
катится туда жариться на сковородках !
sagen 01 января 2019 | 13:02
Вы можете себе представить масштабы честности российского спорта, если они за три года не могли ничего сделать, чтобы можно было предъявить пробы. Сколько же там было честных спортсменов? Даже представить себе трудно. И вот теперь их бездоказательно могут лишить права участвовать в соревнованиях, не проверив их мочу. Доколе? Маша - пляши!!! Где вы, Искандеры?
detul 01 января 2019 | 13:17
Интересует также мнение руководителя антидопинговой лаборатории Мальдивских островов ..... Однако сколько тут собралось экспертов, знающих все аспекты договора.
Вот только вряд-ли кто сможет сказать, как оговаривалась передача проб. Если кучей в авоськах, то Тайгерт безусловно прав. А если применением оборудования и под роспись сдал/принял, то могут быть спорные моменты.
Так что пока вся информация идет из середины, кто что хочет, тот то и молотит.
grs_alx_112018 01 января 2019 | 13:22
Ну ясен пень - без Пукина ну совсем ни как. А Грлум занят - скорбит со всей челябинской областью. Так еще с ним скорбеть полетели все силовики, поэтому обойдутся рашкованы без ВАДА.
grs_alx_112018 01 января 2019 | 13:30
Еще раз рашкованцы - речь шла не о передаче проб, а об изъятии данных для проверки в период с 2011 по 2015 годы. Все это описано на официальном сайте ВАДА, к вашей беде на английском. Полностью текст на русском не публиковался - только отсылки.
Еще раз не путайте два разные вещи - изъятие данных и забор биоматериалов. Но то и другое делается с использованием исключительно западного оборудования.