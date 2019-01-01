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12:31, 01 января 2019

В России вырос НДС

С сегодняшнего дня вступило в силу решение правительства, согласно которому налог на добавленную стоимость теперь начисляется по ставке 20%, а не 18. Правительство ранее заявило. Что это позволит увеличить ежегодные доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей. Полученные деньги должны пойти на выполнение нового «майского указа» Путина.

Федерация независимых профсоюзов подсчитала, что повышение НДС увеличит расходы каждого платежеспособного гражданина в среднем на 5 тысяч рублей в год. Подорожают одежда, бытовая техника, недвижимость, медицинские услуги.

Комментарии

21

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mikhail_spb_ 01 января 2019 | 12:39


Прежде, чем приступать к выполнению новых майских обещалок, нужно было выполнить старые майские обещалки.

andy66 01 января 2019 | 13:06

ну, хоть что-то в россии растет ))))

benya_krik 01 января 2019 | 12:39

Лучше расскажите че там в Украине? А то новости из королевства грустных клоунов как-то не радуют ))

oblom0011 01 января 2019 | 12:56

benya_krik:

Забавно, что вы - гидно нагнутые и гидно отыметые не забываете напоминать Русскому Миру за что вас выши европейские друзья с нежностью называли импортным словом bydło.

aleks50 Алексей Клубников 01 января 2019 | 12:43

Какой подарок в виде повышения цен на всё и вся от Вовы путина.

ura_123 01 января 2019 | 13:17

aleks50: Ну так ведь год свиньи? Какой год,такие и подарки от человека ”года”.

neon999 01 января 2019 | 12:44

Вырос НДС …
Как в анекдоте.
- Василий Иванович, Гондурас образовался !
- Ты его, Петька, главное - не расчесывай !

poster6996 01 января 2019 | 12:49

Ура товарищи! Возрадуемся славному началу очередного года правления....

do2112 01 января 2019 | 12:50

интересно какую свинью в год свиньи подложит на наш царь

lager23 01 января 2019 | 12:52

Зато Путен живёт при коммунизме, на его содержание и "развлечения" никаких денег не хватит!

netnadegdy 01 января 2019 | 12:53

В Грузии обнулили кредиты 600 тыс. человек, в Латвии в Риге 31 декабря и 1 января весь общественный транспорт бесплатно! А у нас с 1 января - подорожает ВСЕ! Заметьте, в этих странах нет ни нефти ни газа, живут скромно, без размаха, без национальных проектов, но о людях думают.

markoni2 01 января 2019 | 13:13

netnadegdy: in_cat_we_trust:

Налог НДС Путин повысил на 2%,
Казалось бы мелочь, каких то паршивых 2%
Так то оно так, да трошечки не так.

Дело в том, что этот налог носит накопительный характер и отбирается на всех стадиях производства
Возьмем, к примеру, производство хлеба.
Посеял – плати налог, внес удобрения – они стали дороже, плати,
придется платить за обработку гербицидами, за уборку урожая, за элеватор, за производство муки, за выпечку хлеба, за его продажу в магазине, где подорожает аренда - и везде сдираются по два процента.
Плюс множество перевозок с одного места до другого, с подорожавшим бензином.
Вот и получается, что цены на все вырастут не на два процента,
а на все «двадцать два» – в зависимости от числа стадий производства товара.

Таким образом, из наших с вами карманов незаметным и легким движением руки путинская бригада вытащит сотни миллиардов рублей.


in_cat_we_trust 01 января 2019 | 12:53

Как задолбали эти карлократы

piterrr 01 января 2019 | 12:53

Социальный грабёж гопником приблатнённым населения РФ под звон футбольного мяча..

zhrv 01 января 2019 | 13:00

- "Что это позволит увеличить ежегодные доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей."

А разве девальвация рубля в 2014 не наполнила бюджет по самые уши? Нам же вечнозеленый лидер это на пальцах объяснял.

kreamssdick 01 января 2019 | 13:03

правительство о народе заботится))))

tremens_delirium 01 января 2019 | 13:18

kreamssdick: ✄  правительство о народе заботится))))   ✄

Уж как украинское правительство заботится о народе с подъёмом цен, так Путину и не снилось. Не на проценты, а в разы.

sasass 01 января 2019 | 13:07

"Майские указы " президента РФ нищают народ и обогащают власть и околовластных аллигаторов ....

ura_123 01 января 2019 | 13:14

Ура товарищи,многократное ура! Как мы рады что сможем увеличить доходы бюджета вместо своих...

terens 01 января 2019 | 13:22

Как-то не очень клево что майские указы обязуется выполнять путин а выполняем их почему-то мы.

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 01 января 2019 | 13:23

Что нужно делать с коровой, чтобы она обходилась дешевле и давала больше молока?
Рецепт от Кремля: меньше кормить и больше доить.

(комментарий скрыт)

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