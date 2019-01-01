В России вырос НДС

С сегодняшнего дня вступило в силу решение правительства, согласно которому налог на добавленную стоимость теперь начисляется по ставке 20%, а не 18. Правительство ранее заявило. Что это позволит увеличить ежегодные доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей. Полученные деньги должны пойти на выполнение нового «майского указа» Путина.

Федерация независимых профсоюзов подсчитала, что повышение НДС увеличит расходы каждого платежеспособного гражданина в среднем на 5 тысяч рублей в год. Подорожают одежда, бытовая техника, недвижимость, медицинские услуги.