Президент США Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода войск из Сирии

Он может занять 4 месяца, — сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники из числа сотрудников администрации.

Ранее Трамп говорил, что вывод двух тысяч американских военных из Сирии займет около 30 дней.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил журналистам, что президент распорядился замедлить вывод войск из Сирии. «Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза, мы притормаживаем процесс по-умному», — сказал сенатор.