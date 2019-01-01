Президент США Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода войск из Сирии
Он может занять 4 месяца, — сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники из числа сотрудников администрации.
Ранее Трамп говорил, что вывод двух тысяч американских военных из Сирии займет около 30 дней.
Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил журналистам, что президент распорядился замедлить вывод войск из Сирии. «Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза, мы притормаживаем процесс по-умному», — сказал сенатор.
Комментарии4
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neon999 01 января 2019 | 12:40
Как бы не сам он захотел, а лишь согласился. Наверное, после долгих уговоров.
Чьих, интересно, - об этом почему-то написать поленились.
Пиар-мастера у рыжего более тонкие, чем у плешивого, но тоже не бог весть что.
ffonarshik 01 января 2019 | 12:40
Я думаю,для того,чтобы совсем по-умному вывести войска,надо их туда сначала побольше ввести.И так всем и заявить,мол вводим,чтобы потом вывести.
ly4_sveta 01 января 2019 | 12:56
Ничего необычного. Российские три раза выводились,
а все ещё там, и опять, и снова.
creta 01 января 2019 | 13:05
Драпают америкосы отовсюду! Это очередная победа России во внешней политике!!!!!