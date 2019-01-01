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12:30, 01 января 2019

В Магнитогорске приостановлена поисково-спасательная операция

Такое решение принято из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По последним данным, из-под завалов извлечено 8 тел погибших. Пропавшими числятся 36 человек.

Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлен выбор — бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья в течение трех месяцев на сумму до  15 тысяч рублей в месяц.

Комментарии

7

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norgemann 01 января 2019 | 12:39

Ничего не должно омрачать праздник. До этого саботировали разбор завалов, и теперь работы вообще приостановили.

viktor4 01 января 2019 | 12:52

norgemann: Откуда у Вас эта брехливая информация?

kreamssdick 01 января 2019 | 13:01

Бросили людей под обломками железобетона.

za_stalina 01 января 2019 | 13:01

Долго все

kir_pich_101 01 января 2019 | 13:07

Твари. Должны быть проведены эвакуационные работы по эвакуации жителей дома и разбор разобран, до подвала. Налицо пренебрежение человеческими жизнями.
Неудивительно, значит вошьдь в курсе...

wild_division 01 января 2019 | 13:09

Полторы тысячи долларов./100 000 рублей/ выплаты за погибшего?
Мне не показалось? Воистинну в этом государстве нет никакой совести и понятий о добре.

sasass 01 января 2019 | 13:22

Зачем ,интересно , мертвым квартиры ....

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