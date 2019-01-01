В Магнитогорске приостановлена поисково-спасательная операция
Такое решение принято из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По последним данным, из-под завалов извлечено 8 тел погибших. Пропавшими числятся 36 человек.
Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлен выбор — бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.
Комментарии7
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norgemann 01 января 2019 | 12:39
Ничего не должно омрачать праздник. До этого саботировали разбор завалов, и теперь работы вообще приостановили.
viktor4 01 января 2019 | 12:52
norgemann: Откуда у Вас эта брехливая информация?
kreamssdick 01 января 2019 | 13:01
Бросили людей под обломками железобетона.
za_stalina 01 января 2019 | 13:01
Долго все
kir_pich_101 01 января 2019 | 13:07
Твари. Должны быть проведены эвакуационные работы по эвакуации жителей дома и разбор разобран, до подвала. Налицо пренебрежение человеческими жизнями.
Неудивительно, значит вошьдь в курсе...
wild_division 01 января 2019 | 13:09
Полторы тысячи долларов./100 000 рублей/ выплаты за погибшего?
Мне не показалось? Воистинну в этом государстве нет никакой совести и понятий о добре.
sasass 01 января 2019 | 13:22
Зачем ,интересно , мертвым квартиры ....