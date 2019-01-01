В Магнитогорске приостановлена поисково-спасательная операция

Такое решение принято из-за угрозы обвала полуразрушенных конструкций дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По последним данным, из-под завалов извлечено 8 тел погибших. Пропавшими числятся 36 человек.

Жителям, чьи квартиры пострадали во время взрыва до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлен выбор — бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья в течение трех месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.