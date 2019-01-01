Семьи погибших в  Магнитогорске получат дополнительные выплаты на  организацию похорон

Власти выделят дополнительно по 25 тысяч рублей на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Губернатор Борис Дубровский распорядился системно организовать работу по захоронению. Вместе с гарантированным федеральным законодательством пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысяч рублей на человека», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что семьи погибших получат из областного бюджета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей.