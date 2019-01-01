Семьи погибших в Магнитогорске получат дополнительные выплаты на организацию похорон
Власти выделят дополнительно
по 25 тысяч рублей на организацию похорон погибших во время обрушения
части дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора
Челябинской области.
«Губернатор Борис Дубровский распорядился системно организовать работу по захоронению. Вместе с гарантированным федеральным законодательством пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысяч рублей на человека», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что семьи погибших получат из областного бюджета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей.
Комментарии1
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oblom0011 01 января 2019 | 12:24
Вообще, платить должен Газпром и для выплат лаже не обязательно переводить "Зенит" в низшую лигу..., - для этого хватит средств на содержание "Газпроммедиа", или даже одного "Эха"... Жаль, что не будет новостей про то, что израильские евреи режут горло Филькингауэр за разбросанные ей затычки, но что поделать - за всё надо платить.