Пострадавшие из-за обрушения моста в Парке Горького в удовлетворительном состоянии
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.
«По данным департамента здравоохранения, всем обратившимся своевременно оказана
медицинская помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное», —
сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что мост планируют восстановить в ближайшее время. «Причины случившегося выясняются. Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме с 2 января. Остальные площадки парка работают в штатном режиме», — сообщили в парке.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали 13 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города взяли под контроль расследование причин обрушения конструкции.
Комментарии3
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benin_papa__ 01 января 2019 | 12:37
Молитвы и скрепы крайне хреновая замена знанию основ сопромата.
Фраза «Построить эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов для балки на двух опорах» в РФ явно воспринимается как фраза из лексикона дьявола...
benya_krik 01 января 2019 | 12:43
Скорее всего прыгали, как в Риме на эскалаторе, и допрыгались
kir_pich_101 01 января 2019 | 12:55
Путинского ветхого наследия еще внукам хватит.
Парадокс времени.
Некоторые дома на селе строят не для того, чтобы в них жили люди, а для того, чтобы распилить бабки.
Люди в них и не живут, просто стоят борщевиком заросшие...