Третий этап лыжной многодневки «Тур де Ски» пройдет сегодня в Швейцарии
Спринтерский зачет «Тур де Ски» состоит всего из двух этапов. Нынешний – швейцарский заключительный. Дальше лыжников ждут масс-старты, индивидуальные гонки и пасьюты. Включая гонку в гору, которая давно стала визитной карточкой «Тур де Ски». Перед третьим этапом картина общего зачета Тура радует глаз. У женщин возглавляет тотал Наталья Непряева, которая стала победительницей гонки свободным стилем на 10 км.
В первой десятки – еще две российские лыжницы Юлия Белорукова и Анастасия Седова. У мужчин лидирует пока Александр Большунов, вторым идет еще один наш спортсмен – Сергей Устюгов, уже побеждавший на «Тур де Ски» два года назад. Также в первой десятке Андрей Мельниченко. Спринтерские гонки начнутся в 13.45. Трансляция на Евроспорте.
Комментарии1
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condor00 01 января 2019 | 12:15
Отлично!