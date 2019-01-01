Третий этап лыжной многодневки «Тур де Ски» пройдет сегодня в Швейцарии

Спринтерский зачет «Тур де Ски» состоит всего из двух этапов. Нынешний – швейцарский заключительный. Дальше лыжников ждут масс-старты, индивидуальные гонки и пасьюты. Включая гонку в гору, которая давно стала визитной карточкой «Тур де Ски». Перед третьим этапом картина общего зачета Тура радует глаз. У женщин возглавляет тотал Наталья Непряева, которая стала победительницей гонки свободным стилем на 10 км.

В первой десятки – еще две российские лыжницы Юлия Белорукова и Анастасия Седова. У мужчин лидирует пока Александр Большунов, вторым идет еще один наш спортсмен – Сергей Устюгов, уже побеждавший на «Тур де Ски» два года назад. Также в первой десятке Андрей Мельниченко. Спринтерские гонки начнутся в 13.45. Трансляция на Евроспорте.